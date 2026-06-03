La Audiencia Nacional encarga al diamantista de la Casa del Rey tasar las joyas halladas en la oficina de Zapatero
MADRID / COLPISA
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Calama encarga a la joyería Ansorena valorar las 103 piezas encontradas en el despacho de la calle Ferraz03 jun 2026 . Actualizado a las 18:44 h.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargó ayer a la histórica joyería Ansorena, diamantista de la Casa del Rey desde el siglo XIX, una primera tasación de las 103 piezas de joyería