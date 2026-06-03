La Audiencia Nacional encarga al diamantista de la Casa del Rey tasar las joyas halladas en la oficina de Zapatero

M. S. P. / M. B. MADRID / COLPISA

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Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, en una imagen de la UDEF distribuida por la agencia Efe
Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, en una imagen de la UDEF distribuida por la agencia Efe

Calama encarga a la joyería Ansorena valorar las 103 piezas encontradas en el despacho de la calle Ferraz

03 jun 2026 . Actualizado a las 18:44 h.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargó ayer a la histórica joyería Ansorena, diamantista de la Casa del Rey desde el siglo XIX, una primera tasación de las 103 piezas de joyería

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