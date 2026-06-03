Piden la dimisión de los responsables del examen de Debuxo Técnico por los errores en la selectividad

El aula magna de Filoloxía, en A Zapateira, acogió ayer a alumnos de institutos de A Coruña, Cambre y Carballo durante la primera de las tres jornadas de la PAU Marcos Míguez

La resaca del primer día de la selectividad en Galicia sigue arrastrando la polémica que han generado dos de los exámenes. En uno de ellos, el de Debuxo Técnico, se tuvieron que corregir varios errores en los enunciados de los ejercicios, generando confusión y malestar entre los alumnos. Ahora, varios profesores han remitido a la CIUG un escrito en el que exigen la dimisión del grupo de trabajo que elabora la prueba y en el que piden que se garanticen los derechos del alumnado. «Consideramos que as graves incidencias producidas durante a realización do exame vulneraron os principios de igualdade de oportunidades, seguridade xurídica e equidade que deben rexer unha proba destas características», exponen los profesores de varios institutos gallegos.

Como explican en la misiva, la presencia de «múltiples erros nos enunciados do exame» obligaron a la CIUG a rectificar, obligando a interrumpir el trabajo del alumnado y generando «confusión e inseguridade sobre a correcta interpretación dos exercicios». También se detectaron problemas en el planteamiento de las escalas en los ejercicios, y errores gráficos que introducían «dificultades engadidas innecesarias».

Pero los profesores no solo critican estas faltas de coherencia en los ejercicios, sino la forma en la que se gestionó el problema una vez detectado. En muchos casos, según exponen, los estudiantes ya habían empezado a cubrir la prueba cuando llegaron esas correcciones y se vieron obligados a «borrar, rectificar ou reiniciar procedementos xa realizados». Como constatan algunos profesores y alumnos afectados, la situación generó malestar y momentos de mucha tensión entre quienes se presentan a esta asignatura voluntaria para así incrementar sus notas de acceso a Arquitectura o a varias Enxeñarías.

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«Houbo estudantes que abandonaron a aula antes de que se comunicasen determinadas correccións. Posteriormente detectáronse novos erros que, segundo foi trasladado en distintas sedes, non podían ser aclarados para non crear diferenzas respecto daqueles alumnos que xa marcharan», detalla la carta remitida por los docentes a la CIUG. Se oponen así a lo expuesto este lunes por la comisión interuniversitaria, que confirmó que los errores se habían subsanado «na primeira hora de realización das probas».

Otra de las cuestiones apuntadas por los estudiantes, y que también constan en la reclamación enviada a la CIUG, es la «excesiva extensión da proba». Una vez detectados los errores, la organización de las pruebas optó por facilitar a los alumnos media hora extra para terminar el examen, pero los firmantes del comunicado consideran «imposible rematar a proba no tempo establecido». Además, señalan que «a falta de claridade na estrutura das opcións» aumentaba la posibilidad de errores de elección en un momento de elevada tensión.

Aparte de ejercicios «parcialmente superpostos», distribuciones poco claras de los elementos gráficos y «textos de dimensións desproporcionadas que dificultaban a lectura e interpretación», los profesores critican las diferencias de redacción que existían entre los exámenes redactados en castellano y en gallego. Eso también obligó a sustituir alguno de los modelos y generó confusión entre los cientos de alumnos que se presentaron a la prueba.

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Por todo lo anterior, los profesores piden a la CIUG una «solución xusta» para el alumnado que realizó la prueba, y que adopte criterios extraordinarios de corrección que garanticen que ningún alumno saldrá perjudicado por esos errores. También exigen que se haga pública una explicación detallada de las incidencias y de las medidas que se aplicarán, y piden una investigación interna para determinar qué pudo pasar para que se produjesen esos errores y que la prueba se imprimiese sin antes revisarla pertinentemente. «Esiximos a dimisión do grupo de traballo, especialmente do director. O dano realizado ao alumnado non se pode volver a repetir. Consideramos que o equipo de traballo non está á altura das circunstancia», concluyen.