En busca del okupa que cortó la oreja de un hombre en Fene: «También hirió a una mujer con cristales»

La Guardia Civil, esta mañana, ante la casa okupada. Kiko Delgado

¿Dónde se encuentra el hombre de la hoz de Fene? Se trata de un okupa que en la tarde del lunes cercenó con esta herramienta la oreja de un vecino de A Capela, al que no conocía y con el que no medió palabra. Ocurrió en la parroquia de Sillobre. El agresor se dio a la fuga tras el ataque y desde entonces permanece en paradero desconocido, con la Guardia Civil buscándolo por toda la comarca, y con la casa okupa rodeada por los agentes..., pero sin rastro. Todavía hoy por la tarde, guardias civiles aguardaban ante la vivienda a que llegase una orden judicial para entrar y arrestarlo. La preocupación crece, sobre todo entre los vecinos.

El atacante no solo cortó la oreja de un hombre, sino que rompió las ventanas de su coche. En su interior, se encontraba la esposa del agredido que también sufrió daños. En concreto, según fuentes próximas a la investigación, la mujer «resultó herida en un ojo» al caer sobre ella los cristales de las ventanillas. Fue atendida en el hospital Arquitecto Marcide, al mismo tiempo que su marido era operado para intentar reimplantarle la oreja.

Cristales rotos en la carretera donde fue atacada la víctima por el hombre de la hoz en Fene. Kiko Delgado

Desde que recibió la denuncia, la Guardia Civil inició la búsqueda y el martes por la mañana ya tenía las llaves para acceder a la casa okupada. Allí reside el presunto agresor, junto a dos personas mayores. Se desconoce si el hombre se encuentra en el interior del edificio o en otra localidad, aunque los agentes tienen todos los datos para su identificación. Pero los procesos judiciales para acceder a las casas okupadas con personas vulnerables en su interior son complejos, salvo excepciones como que se cometa dentro un flagrante delito.

Además, la casa está llena de ventanas, por lo que cualquier movimiento sería detectado desde el exterior. Y hoy jueves se cumplirán tres días desde la agresión. Los vecinos sospechan que el agresor ya no está allí. Los tres okupas llevarían en la casa casi un mes y los dueños presentaron ante la Policía Local una denuncia en cuanto supieron que había gente dentro.

El agresor ya había tenido previamente problemas con el vecindario, con amenazas a algunas personas. La investigación continúa abierta por parte de la Guardia Civil.