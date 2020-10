Alta demanda para el programa de otoño del consorcio de turismo

0

monforte / la voz 20/10/2020

El nuevo programa de otoño del consorcio turístico de la Ribeira Sacra arrancó este fin de semana en el municipio de Taboada con una jornada denominada «Bienestar para estar bien», que comprendió paseos por espacios naturales, charlas sobre el paisaje y el patrimonio etnográfico y actividades de mindfulness. En la jornada participaron ocho usuarios acompañados por dos monitores. En cada una de las actividades incluidas en este programa -de acuerdo con las normas vigentes de prevención sanitaria-, los participantes no pueden pasar de diez personas entre usuarios y acompañantes.

Desde el consorcio señalan por otra parte que ya se han efectuado numerosas reservas para participar en las siguientes actividades de este programa -denominado «A Caída da Folla», como en las ediciones anteriores-, que se desarrollarán entre este mes y el próximo. «Xa temos persoas apuntadas á maioría das xornadas e en moitos casos houbo que duplicar os grupos porque todas as prazas quedaron cubertas enseguida», explica la gerente de la entidad, Alexandra Seara. El consorcio ha decidido por otra parte que no se organizarán más de dos grupos para cada una de las actividades programadas. «Tamén hai bastantes persoas que chaman por teléfono e mandan mensaxes por correo para informarse sobre este programa pero que de momento non fixeron reservas», agrega.

Los promotores del programa turístico esperan que en poco tiempo queden cubiertas todas las plazas disponibles para las diferentes actividades, que son veinticuatro en total, sin contar la del pasado fin de semana. La mayoría de los usuarios que efectuaron reservas residen en otras partes de Galicia -especialmente en la provincia de A Coruña-, aunque también se han recibido llamadas de Asturias y Cantabria.

Si bien este programa ha tenido una buena respuesta en sus anteriores ediciones, los responsables del consorcio consideran que la actual situación de crisis sanitaria ha contribuido a potenciar la demanda. «Hoxe en día hai poucas alternativas para o tempo libre e todas as actividades que se ofrecen dentro deste programa son aire libre e en grupos pequenos, o que axuda a que a xente sinta máis confianza», apunta Alexandra Seara.