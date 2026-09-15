«Andaba gastando sin parar, de botarates»: empieza el juicio contra el padre que se gastó los 400.000 euros de indemnización que cobró su hijo al morir su madre

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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El padre que está acusado de apropiarse de los 409.000 euros que cobró su hijo de diez años por la muerte de su madre en un accidente de tráfico.
El padre que está acusado de apropiarse de los 409.000 euros que cobró su hijo de diez años por la muerte de su madre en un accidente de tráfico. CAPOTILLO

El menor tuvo una indemnización al fallecer su mamá en un accidente y, en menos de un año, el dinero, que fue a una cuenta del progenitor, desapareció

15 sep 2026 . Actualizado a las 15:06 h.

Descorazonador. Quizás, ese sea el único adjetivo posible para contar lo que sucedió este martes en la Audiencia de Pontevedra, en el que se juzgó a un padre acusado de quedarse con los 409.000 euros

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