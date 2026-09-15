«Andaba gastando sin parar, de botarates»: empieza el juicio contra el padre que se gastó los 400.000 euros de indemnización que cobró su hijo al morir su madre

El padre que está acusado de apropiarse de los 409.000 euros que cobró su hijo de diez años por la muerte de su madre en un accidente de tráfico. CAPOTILLO

Descorazonador. Quizás, ese sea el único adjetivo posible para contar lo que sucedió este martes en la Audiencia de Pontevedra, en el que se juzgó a un padre acusado de quedarse con los 409.000 euros