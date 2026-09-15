«Andaba gastando sin parar, de botarates»: empieza el juicio contra el padre que se gastó los 400.000 euros de indemnización que cobró su hijo al morir su madre
PONTEVEDRA / LA VOZ
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El menor tuvo una indemnización al fallecer su mamá en un accidente y, en menos de un año, el dinero, que fue a una cuenta del progenitor, desapareció15 sep 2026 . Actualizado a las 15:06 h.
Descorazonador. Quizás, ese sea el único adjetivo posible para contar lo que sucedió este martes en la Audiencia de Pontevedra, en el que se juzgó a un padre acusado de quedarse con los 409.000 euros