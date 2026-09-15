La PAU del 2027: Lengua gana peso frente a Literatura y crecen algunos textos para potenciar la comprensión lectora

Examen de Lingua Galega e Literatura de la PAU en la Facultade de Xornalismo de Santiago SANDRA ALONSO

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha publicado los modelos de examen para la PAU del 2027. Más de una treintena de asignaturas entre obligatorias y optativas que siguen un esquema muy similar al 2026. Hay sin embargo un ejercicio en donde las modificaciones son sustanciales: Lengua Castellana y Literatura, precisamente donde los alumnos gallegos recibieron el mayor varapalo de PISA, al caer más de treinta puntos en comprensión lectora en el último informe.

El examen publicado por la CIUG reduce la puntuación de la historia de la literatura, más memorística, de 2 a 1,5 puntos, así como las preguntas de la obra de lectura obligatoria. Por el contrario, el comentario de texto puntuará más (de 3,5 a 4), así como la reflexión sobre la lengua (de 2,5 a 3), es decir, la parte gramática.

Más allá de las modificaciones en esta prueba, muy evidentes, en los modelos que ha publicado la Comisión Interuniversitaria en su página web se aprecia un aumento de los textos que el estudiante debe leer y comprender para hacer los ejercicios, y esto se traslada a distintas asignaturas. En Historia de la Filosofía los comentarios de texto oscilaron en la convocatoria ordinaria del 2026 entre las seis y las ocho líneas. En la propuesta de 2027, el primero (un extracto de La República de Platón) tiene 24 líneas, mientras que la segunda opción (Nietzsche) suma diez.

Sin grandes cambios en la mayoría de exámenes

Otras pruebas se mantienen casi idénticas. Es el caso de la polémica Historia de España: en donde la mala formulación de una pregunta obligó a flexibilizar la corrección el pasado mes de junio. Se mantienen cuatro preguntas de 2,5 puntos cada una, y solo la primera sin posibilidad de elección entre apartados. Los subapartados también mantienen el mismo baremo y las preguntas son idénticas, es decir, no se ahonda en el nuevo modelo en pedir mayor concreción, razonamiento o contexto.

En Matemáticas (cuatro preguntas de 2, 2, 4 y 2 puntos, solo la primera sin apartados optativos), la estructura es muy similar. Pero si en el 2026 las indicaciones al alumnos son de «explique, calcule, determine o discuta», en el 2026 se incluye también «razone».

Varía sobre todo la materia de Lengua

El cambio destacado es el de Lengua. Por un lado por el peso de esta primera en detrimento de la parte de Literatura, y por otro por las especificidades de cada apartado. El comentario crítico pierde medio punto (de 2,5 a 2), pero se da un punto más a la parte de síntesis o resumen. En este 2026 solo había que realizar un resumen o esquema (1 punto), y el año que viene a este resumen se suma otro punto por indicar el tema principal. Es decir, cuatro en el conjunto de este apartado.

Respecto a la reflexión sobre la lengua, en lugar de responder a dos de las cuatro preguntas (2,5 puntos en total), será necesario responder a tres, una de ellas obligatoria, sumando un total de 3 puntos. También la obra de lectura experimenta cambios, no solo porque pierde valor (de 2 a 1,5), sino porque se detallan más las preguntas. Si en el último examen simplemente se hace una pregunta sobre el texto y su contexto, en el del 2027 hay tres subapartados.

Tras los errores detectados en la PAU de junio de este 2026, las universidades y la Xunta ratificaron un acuerdo para modificar el sistema y que este tenga más garantías. Por ejemplo, con una doble revisión de los exámenes. El hecho de que hasta ahora solo los conociese una persona no es baladí, sino que responde al intento de evitar filtraciones, como ocurrió en el pasado. Otro cambio es la mayor presencia en los grupos de trabajo del profesorado de bachillerato frente al universitario, ya que es este colectivo el que mejor conoce el temario de los alumnos.