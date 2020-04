Rafinha: «Que dejen tranquilo a Denis con los comentarios de que se coma un chuletón»

0

Vigo 09/04/2020 13:17 h

La condición de vegano de Denis Suárez ha dado mucho que hablar en el celtismo, especialmente en las redes sociales. El propio jugador ha dado muestras en varias ocasiones de tomárselo con humor, la última cuando en las llamadas a los socios históricos, uno le dijo que debía «dejar de comer esas hierbas» o también cuando el día que ejerció de community manager comentó mostrando su comida: «Comentarios de ‘cómete un churrasco’ en 3, 2, 1...». Ayer, Rafinha y Murillo abordaron este tema en el directo que mantuvieron.

El internacional con Brasil dijo estar «cansado de que le digan que se coma un asado o un chuletón». «Que le dejen tranquilo. Si él es feliz así, ¿quiénes somos nosotros?», se preguntó en voz alta. Pero con la misma claridad afirmó que él no se vería capaz de afrontar una dieta así . «Los sudamericanos somos de carne, yo no aguantaría, no tengo tanta fuerza de voluntad, eres un ejemplo», le dijo sabiendo que estaba siguiendo el diálogo.

Murillo, por su parte, dio la razón a su compañero en parte, pero también dejó un comentario jocoso: «Sos un ejemplo, pero tienes que meterle un poco de carne, que de tanta lechuga, te vas a poner verde», comentaba el colombiano, que al igual que con Rafinha, también había coincidido con el salcedense antes de su llegada al Celta.

Después, en un corto diálogo con Denis -no estaba anunciado ni previsto, pero lo hicieron al fallar Mazinho por problemas técnicos-, rehusó profundizar en su diera al preguntarle los seguidores por ella porque «ya la saben» tras enseñarla cuando se encargó de las redes hace un par de semanas. Pero reiteró que se siente «muy bien» con su alimentación. A la pregunta de si volverá a comer carne alguna vez, respondió: «No creo, pero no lo sé».