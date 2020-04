Smolov: «No me habría ido sin permiso del Celta»

0

Vigo 08/04/2020 23:19 h

Desde que se interrumpió la Liga, el céltico Fedor Smolov ha mantenido varios directos de Instagram con diferentes personas en las que ha ido abordando su situación en cada momento. Esta tarde su interlocutor fue Alexander Kerzhakov, con el que habló de su reciente marcha de España con destino a Rusia. Su agencia de representación había afirmado que contaba con la autorización del club, lo mismo que sostiene el jugador, pero que choca con la versión del Celta.

Smolov recuerda que «no se sabe cuánto durará la pausa en el campeonato, no se ha anunciado oficialmente», lo cual le llevó a pedir ser liberado «cada dos o tres días». «¿A quién le importa dónde estoy? No había sitio para entrenar siquiera», indica. Y asegura que, tras su insistencia, la entidad dio su visto bueno. «El Celta me dejó ir finalmente. No me habría marchado sin permiso», subraya.

Confirmó también que voló a Minsk y que allí cumplió todos los trámites pertinentes. «Fui recibido por médicos y enfermeras, se comprobó todo, me tomaron la temperatura y dijeron que todo estaba bien. Completé un cuestionario y pude venir a Moscú», desgrana. Asegura que es «un ciudadano respetuoso con la ley» y que ahora cumplirá los 14 días de cuarentena en Moscú.

El nivel de La Liga

Más allá de este episodio, Smolov cuenta que «el nivel en España es diferente y es genial estar allí». Desde su perspectiva, «todos están pensando en el ataque». También comentó, como ya ha dicho en otras ocasiones, que se sorprendió de ver al Celta tan abajo con el equipo que tiene». Le gustaría quedarse en España, añadió.