Orgullo celeste con las llamadas a los socios históricos

Vigo 06/04/2020

Un tuit publicado por un abonado a primera hora de la tarde del jueves destapaba la que de inmediato iba a convertirse en una de las iniciativas más aplaudidas del Celta en los últimos tiempos. «Mi padre tiene 81 años. Vive solo. Es socio número 19 del Celta. Ayer recibió una llamada del club para interesarse por él y después le llamó Hugo Mallo y estuvieron un rato de charla», indicaba agradecido Santiago Montenegro.

En las horas siguientes, otros dos aficionados revelaban que su madre y su abuelo habían recibido, respectivamente, las llamadas de Néstor Araujo y Jeison Murillo. Y ya ayer, el club mostraba un vídeo con fragmentos de varias de esas llamadas realizadas para interesarse por el estado de los socios históricos en este confinamiento y darles un pequeño momento de alegría y distracción. Los protagonistas eran, además de Hugo Mallo, Denis Suárez, Kevin Vázquez y Sergio Álvarez.

Una de las afortunadas en recibir una de esas llamadas fue Cándida Quiroga, de 84 años y socia desde hace más de 50. Néstor Araujo fue su interlocutor. «Me hizo mucha ilusión. Son gente joven, llegas a esta edad y no te imaginas que se van a acordar de ti. Es un gran detalle por parte de Néstor y del Celta acordarse de los que llevamos ahí toda la vida, fue precioso, un reconocimiento inesperado», comenta . Además, el mexicano le causó una impresión inmejorable. «Es un chico amabilísimo, atento, encantador. Me dijo si me podía llamar más adelante», presume ella. Él, en Twitter, comentó que se había sentido «feliz» por la charla y detalló que se prolongó durante doce minutos.

Ya el vídeo de ayer dejó momentos como Hugo negando que él sea el Gran Capitán porque es Manolo, Sergio escuchando que la persona que estaba al otro lado del teléfono le aprecia «como a un hijo», Kevin tildado de «defensa defensa» y Denis escuchando que tiene que «dejar de comer hierbas de esas». El salcedense recibió al momento el comentario entre risas y luego, en Twitter, emplazó a ese socio a aceptar su invitación para probar esas hierbas juntos «cuando todo esto acabe».

Los familiares se han mostrado especialmente agradecidos por esta idea, un gesto que difícilmente van a olvidar los que lo están disfrutando. «Temía que se tratara de otra cosa, que pudieran intentar sacar datos a gente mayor. Pero llamé al Celta y me confirmaron la iniciativa», señala Santiago Montenegro hijo, que vive en Francia y comprobó de boca de su progenitor la emoción y el entusiasmo que le había causado . «Hugo le dijo que a ver si después del confinamiento, en un partido en Balaídos, tenían la oportunidad de conocerse personalmente».

Aplauso unánime

Esta iniciativa ha recibido multitud de elogios desde que trascendió mediante el primer tuit que hacía referencia a ella y se multiplicaron ayer al pronunciarse el Celta por primera vez al respecto mostrando el vídeo que recoge fragmentos de las charlas. Los aplausos no han llegado solo desde el celtismo y de miebros del propio club -caso de algunos técnicos de la base-, sino también de aficionados de otros equipos y de personas ajenas al fútbol o a quienes ni siquiera les gusta, pero que han valorado muy positivamente este gesto. Muchos valoraron de manera especial la cercanía de Sergio Álvarez, que pone fin al vídeo con un "coma sempre, o de sempre, ¡ala Celta!" a uno de sus interlocutores.

