«No te imaginas llegar a esta edad y que se acuerden de ti»

Vigo 03/04/2020 19:53 h

«Néstor Araújo acaba de llamar a mi mamá, hoy es la mujer más feliz del mundo», tuiteaba el hijo de Cándida Quiroga Carballo, una abonada de 84 años y con más de 50 de antigüedad -«ya me dieron la insignia hace cuatro o cinco», calcula. Una conversación con ella es la mejor prueba de que el tuit no miente. «¿Cómo me iba a imaginar algo así? Me puso muy contenta la llamada de Néstor», dice la aficionada, que solo tiene palabras de gratitud para el mexicano.

«Fue una sorpresa enorme, y además un chico agradabilísimo, ameno, encantador», relata. Primero «se dio a conocer» y después se interesó por el estado de Cándida, Cai para sus allegados, una mujer muy activa que normalmente vive sola, pero que pasa este confinamiento con una de sus hijas y su familia. Así se lo hizo saber a Néstor, que también le comentó cómo lo está pasando él y se refirió a la situación en México. «Dice que allí no están teniendo todo el cuidado que deberían, que les avise, porque es importante», señala.

Ella, con su vitalidad, lo lleva bien, aunque admite que echa de menos el Celta y que la llamada de Néstor sirvió para calmar el gusanillo en cierta medida. «Me hizo mucha ilusión. Son gente joven, llegas a esta edad y no te imaginas que se van a acordar de ti. Es un gran detalle por parte de Néstor y del Celta acordarse de los que llevamos ahí toda la vida, fue precioso, un reconocimiento inesperado», recalca.

Cándida, que dejó de viajar con el Celta a raíz del fallecimiento de su marido, hace 17 años, sí sigue siendo fiel a Balaídos. «Los de fuera, los veo por la tele, pero en casa voy aunque sea de noche. Me encanta el fútbol», subraya. Una pasión que han heredado sus hijos y sus nietos. «El Celta es muy importante para nosotros», comenta. Como importante fue recibir la llamada de Néstor. «Me preguntó si podía volver a llamarme. Y con lo charlatana que yo soy, encantada».