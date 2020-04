El agente de Okay descarta su regreso a Turquía a corto plazo

0

Vigo 03/04/2020 16:25 h

Las informaciones en Turquía que relacionan a Okay Yokuslu con el Galatasaray surgen cada cierto tiempo y en los últimos días han vuelto a sonar con fureza. Pero también en el país de origen del jugador del Celta, en concreto en Ajansspor, ha llegado el desmentido del agente del futbolista, Batur Altiparmak.

Más allá de que considera que «en este momento cada uno tiene que proteger su vida y nadie está en condiciones de pensar en el fútbol», en referencia a la crisis del coronavirus, sí deja claro que Okay no se plantea su vuelta a Turquía a día de hoy. «La planificación de su carrera no pasa por por ahí a corto plazo. Quiere seguir en Europa», afirma. Y a renglón seguido se pregunta por qué iba a querer regresar ahora a su país.

De hecho, y aunque recuerda que tiene contrato hasta el 2023, avanza que su representado «apunta a equipos de nivel superior» al del conjunto vigués, aunque indicando que «pimero hará lo que tiene que hacer en el Celta». Llegado el momento, «su objetivo es jugar en equipos de primer de nivel de Europa».