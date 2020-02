Rádchenko espera que Smólov repita su hazaña en el Santiago Bernabéu

0

Vigo 14/02/2020 18:29 h

El ruso Dmitri Rádchenko espera que su compatriota Fedor Smólov, flamante fichaje del Celta, repita el domingo en el Santiago Bernabéu la hazaña que él protagonizó en 1991 con el Spartak Moscú al marcar dos goles y eliminar al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa de Europa. «Aún lo recuerdo. Eso no se olvida fácilmente. Fue en 1991 y marqué dos goles. Después marqué otro más con el Racing de Santander», comentó a Efe.

El histórico delantero, que trabaja desde hace una década en las secciones inferiores del Zenit San Petersburgo, asegura que entonces tampoco «nadie» daba un duro por el campeón ruso -Spartak y Real Madrid habían empatado sin goles en la ida-, igual que ocurre ahora con el equipo vigués. «Solo después, con el paso del tiempo, comprendí que había jugado el mejor partido de mi carrera. Jugadores como Hierro y Butragueño no se lo creían», comentó a Efe en una ocasión.

De cara al domingo, cree que cuando uno salta al estadio madridista «todo depende del carácter del jugador». «No debe tener miedo. Yo tenía 21 años y él, en cambio, es muy experimentado. Ha jugado muchos años en Rusia y ha disputado partidos importantes. Sea como sea, es normal tener nervios al saltar a un estadio de un gran club como el Real Madrid», apuntó.

Rádchenko, de 49 años, admite que para Smólov será «muy difícil» repetir lo que él hizo el 20 de marzo de 1991 con dos goles en la primera parte, que neutralizaron el tanto inicial de Emilio Butragueño. «Todo es posible. El Celta ganó su último partido contra el Sevilla, que era muy importante. Todo depende del planteamiento del Celta. Si juegan al ataque o sólo a defender. Oportunidades seguro que tendrá. Veremos si las aprovecha», señaló.

Smólov, máximo goleador de la liga rusa en dos ocasiones, jugó unos minutos en su debut en Valencia y fue titular ante el Sevilla, aunque no vio puerta. «Vi su partido ante el Sevilla. No lo tiene fácil. Aún se está acostumbrando al fútbol español. Necesita tiempo. El problema es que en la liga española nadie le va a esperar. Hay que demostrar tu calidad nada más llegar, en los entrenamientos y en los partidos», admite.

Necesitaba salir a otra liga

En su opinión, Smólov hizo lo correcto al abandonar la comodidad del fútbol ruso y fichar por un equipo de la liga española, donde hace muchos años que no despuntan futbolistas originarios de Rusia. «No creo que tuviera muchos equipos esperándole ahora después de no ser titular los últimos meses en el Lokomotiv y marcar pocos goles ¿Por qué el Celta? Porque jugaron rusos allí. En Vigo aún recuerdan a (Alexander) Mostovói y (Valeri) Karpin. Eso, sin duda, influyó mucho. La directiva no puede olvidar que los rusos jugaron bien allí», señaló.

Recuerda que el Celta tenía «muchos problemas» en ataque y que, pese a jugar bien a rachas, no llegaba a materializar sus ocasiones de gol. «Ahora, Smólov tiene una edad en la que debía ya probarse a otro nivel. Tiene una oportunidad de dejar su huella en una liga fuerte como la española. Veremos cómo le va en el Celta», indicó.

Rádchenko, que jugó una temporada en el Deportivo de la Coruña, opina que Smólov, que cumplió recientemente 30 años, tenía que haberse ido mucho antes, pero cree que más vale tarde que nunca. «Hacía muchos años que quería dar el salto, pero prefirió esperar. Quizás tenía que haberse ido antes del Mundial de Rusia, cuando estaba muy bien y era el mejor delantero del país. Pero no se decidió pensando que recibiría ofertas más tarde, pero éstas no llegaron y en el Lokomotiv no era un fijo», explica.

Con vistas al futuro, considera que Smólov «debe pensar primero en jugar bien en el Celta» y sólo después plantearse si seguir en el campeonato español la próxima temporada. «Su futuro depende más de su juego que de que el Celta mantenga la categoría o descienda a segunda división. Si juega bien, seguirá. Creo que España es seguramente la mejor opción para él», resaltó.

También cree que de ello depende que el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov -quien defendía la portería del Spartak cuando Rádchenko tocó la gloria hace 29 años en el Bernabeu- convoque a Smólov para la Eurocopa. Rádchenko, jugó dos años en el Racing de Santander (1993-95) y una temporada en el Deportivo de la Coruña (1995-96), tras lo que deambuló por diferentes equipos, incluido de Japón y Croacia, hasta su retirada en un modesto equipo gallego en 2006. Se sacó la licencia de entrenador en Moscú en 2007 y su intención era regresar de nuevo a España, pero recibió una oferta del Zenit y se quedó en Rusia. Quién sabe si para siempre.