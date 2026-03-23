Rueda cifra en 40 millones al mes el coste para la Xunta de las medidas contra los efectos de la guerra de Irán

El presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. PACO RODRÍGUEZ

Las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán tendrán un coste para la Xunta superior a los 120,6 millones de euros, confirmó este lunes su presidente, Alfonso Rueda.

El dato procede de un informe de la Consellería de Facenda que cifra en algo más de 40,2 millones mensuales la bajada de la recaudación fiscal para las arcas autonómicas. Las disposiciones estarán vigentes al menos tres meses, de ahí los citados 120,6 millones.

Rueda desglosó la caída de los ingresos, que se divide entre tres tributos: IVA, impuesto especial de hidrocarburos e impuesto especial sobre la electricidad.

Las arcas autonómicas reciben el 50 % de la recaudación del IVA, lo que supondrá 23 millones menos cada mes. La cesión a la Xunta del tributo de hidrocarburos es del 58 %, lo que detraerá otros 7,7 millones mensuales. Por último, el impuesto sobre la electricidad se cede en su totalidad a la comunidad autónoma y aporta otros 9,5 millones al mes.

El presidente afirmó que la Xunta es «perfectamente consciente de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude» y que se apliquen vías de «reducción de custos», pero también subrayó que «xa é un esforzo compartido e de que o lóxico era telo debatido, non coñecelo como se coñece o venres».

El presidente hizo referencia así a la reunión del Consejo de Ministros de la semana pasada, en la que se aprobaron esas disposiciones sin que antes, insistió, se negociasen con las autonomías. A pesar de que «hai un impacto na facenda das comunidades que son as que sosteñen os servizos públicos».

En el turno de preguntas de la prensa, el titular de la Xunta no rechazó la posibilidad de aplicar medidas propias para paliar los efectos económicos de la guerra.

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, presentó a inicios de marzo un informe sobre el impacto del conflicto en el comercio de Galicia con Oriente Medio, en el que se cifraba en 600 millones el volumen de negocio actual, por lo que no es descartable que haya impactos en distintas compañías. Ante esa perspectiva, Rueda confirmó que se están preparando disposiciones para los sectores afectados en la comercialización o por el alza de costes, que se conocerán en próximos días.

Pero subrayó que los gallegos «teñen que saber que xa existe un esforzo» de la Xunta y que las medidas que se están aplicando ahora no parten de un «esforzo do Goberno central, é un esforzo das persoas cos seus impostos, un esforzo compartido», por lo que criticó el planteamiento de que «o Goberno invita e os demais pagan», cuando no han sido consultados previamente.