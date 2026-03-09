Galicia se juega 600 millones al año en el comercio con Oriente Medio

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

La Xunta acordó este lunes «reforzar o seguimento» a las 600 compañías gallegas que tienen relaciones comerciales con Oriente Medio y convocar para mañana la Mesa de Apoio Loxístico á Empresa para salvaguardar el floreciente comercio con la región, que se ha triplicado desde el año 2000 hasta alcanzar los 600 millones de euros en el 2025. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que la mesa también revisará el impacto del escenario internacional en el comercio con los Estados Unidos, que supone el 1,8 % de las exportaciones. Rueda insistió en que su objetivo es «protexer do xeito máis eficaz» a las citadas 600 empresas, de las que 200 hacen negocios en la zona de conflicto con regularidad.

El presidente subrayó que Galicia hará lo posible, pero recordó que muchas medidas dependen del Gobierno, al que pidió su apoyo para afrontar la crisis y avanzar en autonomía energética.

En Oriente Medio, el grueso del negocio son las exportaciones, que superaron los 394 millones en el 2025. Ese año se importaron bienes por valor de 213 millones. Los sectores más afectados, que suman el 60 % de las exportaciones, son los bienes de consumo no alimentarios, 190 millones de los que 50 corresponden al textil; la automoción, 142, y el agroalimentario, 51 millones.

Los principales mercados son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, con quienes el volumen de negocio alcanza los 80 millones anuales. La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, destacó también el peso de Israel, al que se exportan desde Galicia bienes por valor de 115 millones, sin olvidar otros países como Catar, Kuwait, Omán, Baréin y, en menor medida, Jordania, Irak y el propio Irán.

El principal objetivo de la reunión de la mesa es intercambiar información con el tejido empresarial, representado por el Clúster de la Función Logística, Ceaga, Clusaga, Cointega y Asime. En el encuentro se analizarán posibles cambios en las rutas comerciales y medidas de apoyo a las empresas.

También se evaluará el impacto indirecto de la crisis a través de la subida del precio del petroleo, el encarecimiento del transporte marítimo y las modificaciones forzosas en las rutas comerciales, cuyo impacto podría ser mayor al acelerar el encarecimiento de las materias primas.