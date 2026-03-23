Yolanda Díaz resta importancia al plantón de los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros: «No fue tan grave»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. VÍTOR MEJUTO

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha restado importancia al plantón de los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes en el que se aprobaron las medidas contra los efectos de la guerra en Oriente Medio al señalar que «no fue tan grave, ni mucho menos». Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, la primera desde que se aprobaron los decretos anticrisis, en la que ha recordado que los ministros de Sumar no están de acuerdo en muchas posiciones con su socio de Gobierno.

A la pregunta de cómo fue la reunión de dura para incluir las medidas de vivienda en el decreto principal, Díaz ha comentado que lo que hay es una «discrepancia manifiesta» entre Sumar y el PSOE sobre cómo resolver el problema de vivienda. Ha añadido que lo ocurrido el viernes no llegó al nivel de otros desencuentros y ha recordado que ha vivido algunas situaciones en las que el Gobierno de España «casi cae desplomado».

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«No estamos de acuerdo en muchas posiciones, pero no fue tan grave la cosa, ni mucho menos», ha dicho, antes de subrayar que lo importante es que las medidas de vivienda que quería Sumar ya están en vigor y forma parte de la vida de la gente.

Bustinduy enmarca el plante en la normalidad

En la misma línea se ha pronunciado, en TVE, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha enmarcado lo ocurrido el viernes dentro de la normalidad de la relación entre dos socios de Gobierno. Ha considerado normal que en un momento de gran «relevancia» tenga que haber un proceso de negociación y diálogo en el seno de un Gobierno de coalición en el que hay dos fuerzas políticas diferentes.

«Seguramente algunas cosas las haremos mejor que otras y seguramente cometemos errores, pero creo que en el Gobierno de coalición estamos siendo capaces de llevar ese ejercicio de negociación y de consenso a resultados concretos», ha añadido.

Para Bustinduy, quien se plantó junto a Yolanda Díaz y al resto de ministros de Sumar en Moncloa para que se aprobaran medidas sobre vivienda en el plan anticrisis, es un síntoma de salud democrática tanto que exista un Gobierno de coalición como que haya un parlamento fragmentado. Ha agregado que ahora toca pelear para construir esa mayoría en el Congreso y convalidar los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros y se ha mostrado convencido de que, si la gente alza la voz y se moviliza, saldrán adelante.