Uno de cada cuatro médicos de hospital secunda hoy en Galicia una huelga que provocó desde su inicio la suspensión de 188.645 pruebas, consultas y cirugías

El conselleiro ha pedido al sindicato médico O´Mega que abandone el encierro en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo como gesto de buena voluntad antes de negociar

La huelga de médicos sigue con una incidencia alta en Galicia y este martes ha subido en los hospitales. Uno de cada cuatro médicos la secunda, el 23,77 % del total, cifra que sube al 24,65 % en los siete grandes complejos y supera el 32 % en el Chuvi. Al igual que ha ocurrido durante el resto de jornadas, el seguimiento es muy desigual por centros y nivel asistencial. En primaria se mantiene en un 4,79 % según los datos del Sergas, pasando del 1,81 % de Ourense al 8,74 % de Pontevedra y O Salnés.

En cuanto a los hospitales, además del Chuvi, en el CHOP casi se alcanza el 25 % (24,46) de incidencia, en el CHUO fue del 23,97 % y en O Salnés, por ejemplo, del 23,81 %. El menor seguimiento se registró en el hospital de Cee, con un 8 % de los médicos secundando la huelga.

O´Mega, el sindicato mayoritario entre los facultativos gallegos y que ha convocado la huelga tanto en primaria, para exigir medidas al Sergas, como en el conjunto de la sanidad, en este caso para reclamar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad, ha respondido al conselleiro, que el lunes aseguró que la organización no quiere negociar e incluso no sabe lo qué quiere. Frente a estas declaraciones, O´Mega ha presentado por escrito en registro una petición expresa «para que nos cite para ello a la mayor brevedad posible».

Además, acompañan un documento con las peticiones concretas que reivindican, que van desde la supresión de la categoría FEAP —el Sergas se comprometió a hacerlo hace meses— hasta la eliminación de las guardias obligatorias, la defensa del sistema mir como la única forma de acceder a la medicina pública, la aplicación efectiva de las 35 horas semanales o el refuerzo y el dimensionamiento adecuado de las plantillas.

El conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, acompañado de parte de su equipo, evaluó con los gerentes de las áreas sanitarias el impacto de la huelga del lunes y recogió el guante asegurando que, «recibimos fai un anaco o escrito». En una vista rápida de las demandas presentadas, Caamaño asegura que muchas de ellas ya están en vías de solución, por lo que confía en que pueda ponerse fin al conflicto pronto. «Por suposto que imos convocar de novo a O´Mega e agardemos que veñan con espíritu construtivo para chegar a un acordo», señaló. Como gesto de buena voluntad, pidió al sindicato que abandone el encierro que mantienen los facultativos en el CIS Olimpia Valencia de Vigo desde ayer.

En la jornada del lunes el paro obligó a suspender 196 operaciones, 5.815 consultas de hospital, 4.421 de atención primaria y 541 pruebas diagnósticas, y desde que arrancaron las movilizaciones en el mes de diciembre se han anulado 188.645 actos médicos en total. Hay que recordar que esta protesta empezó en diciembre, con una semana de huelga, después hubo dos jornadas en enero, y otra semana en febrero. Se han convocado paros durante una semana al mes hasta junio. Caamaño admitió que, «o impacto nos hospitais é realmente grande. Estase reproducindo a situación de semanas anteriores», por lo que reclama a la ministra que dialogue con los médicos para acabar con estas protestas.

A este impacto evidente se suma la renuncia de un número muy importante de médicos a hacer actividad autoconcertada por la tarde, las llamadas peonadas, una actividad que desde la consellería aclaran que es ya estructural y forma parte del trabajo diario de muchos profesionales, suponiendo entre el 15 y el 20 % de las cirugías totales.