Los médicos salen a la calle para pedir a la Xunta que se siente a negociar

Sandra Alonso

Médicos de toda Galicia se manifestaron este sábado en Santiago convocados por el sindicato de facultativos O´Mega. Bajo el lema Xuntos pola nosa sanidade, los profesionales recorrieron las calles de la ciudad hasta el Parlamento de Galicia, para terminar en la praza de Praterías. La protesta se enmarca en las huelgas que mantiene este y otros sindicatos en toda España para reclamar un estatuto propio para los médicos, pero también en las movilizaciones para demandar a la Consellería de Sanidade mejoras laborales y asistenciales. Una de las peticiones al conselleiro es que se siente a negociar con ellos. Y es que, recuerdan, desde el jueves 5 de marzo la Xunta no ha vuelto a convocar a la organización sindical para tratar de desconvocar el paro indefinido de la atención primaria que empezó el día 2, «fue una reunión que empezó a las 11.40 y nos dijeron ya que a las 12.45 se iba a terminar, no tenían mucho interés en negociar. Lo que queremos precisamente es hablar», señalan.

En cuanto a la huelga de todos los niveles asistenciales, que se retoma este lunes, «no tenemos ninguna cita desde enero, los últimos servicios mínimos ya no se negociaron sentados, nos mandaron un correo electrónico. Las negociaciones están rotas porque la consellería no nos convoca», señala María Pazo, de O´Mega.

Una de las demandas de los médicos es contar con un estatuto marco propio SANDRA ALONSO

Los médicos calificaron la huelga como un grito de auxilio de los profesionales, con una atención primaria «en la uci» con facultativos que consultan a 40 o 50 pacientes al día. En cuanto a la atención hospitalaria, aseguran que las demoras y la sobrecarga laboral son constantes. El manifiesto leído al término de la marcha concluyó con una advertencia, «no daremos ni un paso atrás hasta conseguir un estatuto que reconozca nuestra realidad profesional y hasta que el Sergas deje de ser una fábrica de profesionales quemados».

Además de un estatuto propio, una competencia del Ministerio de Sanidad, los médicos piden a la Xunta una jornada laboral de 35 horas, la recuperación de los días de libre disposición que se perdieron en el año 2012 o la equiparación de derechos para el personal mir.

El próximo lunes se retoma la huelga en toda la sanidad pública gallega, a lo que se suma la renuncia de numerosos facultativos a hacer actividad autoconcertada por la tarde. Los médicos de Ourense fueron los últimos en sumarse a esta medida de presión.

Colegios médicos

Por su parte, el Consello Galego de Colexios Médicos se manifestó este sábado en demanda de un estatuto marco propio, «que recoja las características específicas y exclusivas de nuestro colectivo». Los colegios apoyan las acciones que están llevando a cabo los facultativos, ya que las huelgas y protestas, «no tienen otro objetivo que el de buscar una salida para esta seria problemática que afecta a las condiciones de los facultativos y, consecuentemente, a la calidad asistencial».