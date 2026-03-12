Sube la incidencia de la huelga de atención primaria, con 38.696 consultas suspendidas desde su inicio

Concentración con motivo de la huelga de médicos de primaria en el centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

La huelga de atención primaria tuvo este jueves un seguimiento de casi un 6 % —ayer fue del 3,89 %— tras sumarse la CIG-Saúde con otra convocatoria, en este caso en todas las categorías profesionales y no solo en la de médicos. El paro alcanzó según los datos del Sergas más de un 9 % de incidencia en el área sanitaria de A Coruña, y en Vigo se situó en el 8,6 %. Las gerencias de Lugo, con un 1,98 %, y Ourense, con un 2,33 %, registraron las cifras más bajas.

Desde que comenzó este paro el pasado 2 de marzo, convocado por O´Mega, y hasta el miércoles 11, se suspendieron 38.696 consultas en los centros de salud gallegos. Este sindicato, mayoritario en Galicia entre el colectivo médico, apela a los responsables de la consellería y al propio presidente de la Xunta, «para que adopten las medidas que permitan reabrir una negociación que la Consellería rompió de forma unilateral». Niegan además que hayan querido elegir a los interlocutores en la Xunta, y aseguran que negociarán con cualquiera que designe el Gobierno, «siempre y cuando se le garantice un talante mínimamente respetuoso y constructivo en la negociación». Por su parte, desde Sanidade han señalado ya en varias ocasiones que las mejoras de atención primaria se están debatiendo con cinco organizaciones sindicales que han aceptado la negociación.