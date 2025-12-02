Caamaño vuelve a pedir a la ministra de Sanidad que trate de desconvocar la huelga de la próxima semana

Centro de salud de Ribeira, en la jornada de huelga del pasado miércoles CARMELA QUEIJEIRO

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha vuelto a pedir a la ministra un «esforzo máximo» para desconvocar la huelga de médicos de la semana que viene, ya que son cuatro jornadas que se suman a un festivo y dos fines de semana, es decir, «9 ou 10 días sen médicos en función da xente que acuda». El responsable del departamento sanitario ha exigido a la ministra responsabilidad para llegar a un acuerdo o al menos retrasar esta movilización, que coincide con el pico de infecciones respiratorias, «polo que va sobrecargar as urxencias, con hospitais que non van poder dar altas, un circulo perverso polo que esperemos que se chegue a un acordo».

La huelga, convocada por el sindicato médico O´Mega, se extiende a todos los niveles asistenciales, y no solo va dirigida a denunciar el anteproyecto de ley del estatuto marco, que depende del Ministerio de Sanidad. La protesta también reivindica la puesta en marcha de medidas por parte de la Xunta, como la jornada laboral de 35 horas semanales, la actualización del complemento de productividad variable, el reconocimiento en la carrera profesional del grado correspondiente a los años de servicio efectivos o un nuevo acuerdo sobre las retribuciones de los médicos de urgencias hospitalarias.