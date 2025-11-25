El sindicato mayoritario entre los médicos mantiene la huelga en Atención Primaria

Concentración en el centro de salud de Cambados, la semana pasada, con motivo de la convocatoria de la huelga. MARTINA MISER

El sindicato mayoritario de los médicos en Galicia, O’mega, acordó ayer mantener la huelga para los profesionales de atención primaria prevista para este miércoles, jueves y viernes. Mantiene también la convocatoria la CIG, que acordó seguir adelante con el paro tras la reunión que mantuvieron el lunes responsables del Sergas con los sindicatos representados en la mesa sectorial de Sanidade.

Tras el encuentro, que duró más de nueve horas, sí resolvieron desconvocar la huelga los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que consideraron suficientes las medidas propuestas por la Xunta. Al término del encuentro, expusieron que el Sergas aceptó «a totalidade das demandas sindicais, o que supón unha clara mellora das condicións económicas, organizativas e laborais de todo o persoal de primaria».

Pero no considera lo mismo el sindicato con mayor representación en el sector, que reiteró además su llamamiento a los profesionales sanitarios para concentrarse este jueves frente a la sede de la Consellería de Sanidade en Santiago. En su propuesta de paro, que mantuvo tras una reunión con el Gobierno gallego el pasado día 18, consideró como «un éxito» la decisión del Sergas de retirar la propuesta que permitía acceder al sistema sanitario a los médicos sin especialidad mediante un curso de convalidación.

O’mega también valoró positivamente el compromiso de Sanidade de no convocar más plazas de facultativo especialista en atención primaria, pero criticó que el plan de voluntariedad incentivada para extinguir las plazas actuales fuese negociado solo con los sindicatos representados en la mesa sectorial —UGT, CSIF, CCOO y CIG— y no con los sindicatos médicos. «No nos conformamos con promesas y exigimos acciones concretas», arguyeron los responsables de O’mega.

Por su parte, la CIG, que también mantiene el paro, considera que la última propuesta trasladada por la Consellería «non cumpre os obxectivos que levaron á convocatoria» y tachó de «insuficiente» la propuesta de retirar la categoría de especialista en atención primaria a finales del 2029 cuando la ley de medidas del 2022 preveía su eliminación dentro de dos años.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que habbía mostrado su preocupación por el impacto de la huelga, expresó su satisfacción ante la decisión de CSIF, CCOO y UGT de desconvocarla y aseguró que el acuerdo, «moi beneficioso para todos os profesionais sanitarios», permitirá garantizar la asistencia sanitaria «nun momento complicado pola vaga de gripe». En Bruselas, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, denunció «os continuos esforzos» do PP para llevar a cabo «a destrucción» de la sanidad pública gallega.