La Policía Nacional detiene en Ribadumia a un hombre acusado de militancia yihadista

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, desplegados en O Salnés en una operación anterior Martina Miser

Un hombre de unos treinta años de edad fue detenido este lunes en Ribadumia por su presunta relación con una célula de carácter yihadista. La operación fue desarrollada por un equipo del Cuerpo Nacional de Policía cuyos miembros desembarcaron en O Salnés procedentes de Madrid y llevaron a cabo su trabajo con rapidez y sigilo. El despliegue apenas duró unos horas y concluyó con el arresto del individuo, que residía en una vivienda de alquiler ubicada en la parroquia de Sisán. El registro de la casa, de planta baja, permitió a los agentes requisar diferente material informático. Es de suponer que el mismo que utilizaría para difundir mensajes de odio vinculados a una lectura extrema de la religión musulmana y mantenerse en contacto con sus correligionarios.

Vecinos de la zona indican que el individuo, que llevaba algún tiempo habitando la casa de Sisán, vivía en ella solo y que era ajeno al municipio arousano. Su destino está ahora en la Audiencia Nacional, a la espera de que trasciendan más datos sobre el operativo.

La Guardia Civil analiza los ordenadores del cabecilla de los «influencers yihadistas» arrestados en Pontevedra López Penide

No es la primera vez que el rastro del yihadismo es detectado en la provincia de Pontevedra. Hace un año, la Guardia Civil culminaba meses de investigaciones con la detención de dos hombres en Pontevedra y un tercero en Poio, acusados de difundir propaganda terrorista a través de las redes sociales. Se trataba de un ciudadano español de origen brasileño, que ingresó en prisión, de un ciudadano marroquí de 28 años y de otro ciudadano español con raíces también marroquíes, nacido en la propia ciudad de Pontevedra. Los dos últimos quedaron en libertad con cargos. Aquella operación contó con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)