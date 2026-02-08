Renfe reanuda la circulación de trenes desde Vigo en medio de la confusión general

Vías del tren en Pontevedra, vacías por la suspensión de los servicios por el temporal ADRIÁN BAÚLDE

Galicia está viviendo un invierno adverso desde el punto de vista meteorológico. Sin embargo, sorprende que, a pesar de haber sufrido diez episodios similares de avisos naranjas y rojos en tierra, ya fuese por lluvia o por viento, el temporal Leonardo ha sido el primero que ha provocado el cierre generalizado y prolongado de varias líneas de tren. De hecho, durante casi 72 horas los servicios con origen o destino en Vigo continuaron cortados al tráfico a causa del temporal. Ayer, a primera hora de la noche, Renfe informó de que hoy se iba a restablecer el servicio de alta velocidad en el tramo Santiago-Vigo, así como los de media distancia Urzaiz-A Coruña y Vigo Guixar-A Coruña, una vez que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) retirara varios árboles que comprometen la seguridad.

Finalmente, anunció que ayer por la noche se reanudó el servicio del tren que une A Coruña y Vigo, que finalmente partió pasadas las 23.00 horas. En medio de la confusión, algunos pasajeros que se acercaron a la estación de Urzaiz a pedir información no sabían si podrían viajar, porque ya se había retrasado la hora oficial de salida (21.50) y tampoco les era posible comprar el billete. Según fuentes del ADIF, el maquinista viajó en taxi desde A Coruña para dar un servicio que se reinició a las 23.15 con un único pasajero a bordo. Desde A Coruña se esperaba la llegada de otro convoy a las 23.50.

A pesar del las avisos rojos y naranjas meteorológicos, en los últimos seis meses, el transporte ferroviario solo se suspendió en dos ocasiones: la primera vez en la provincia de Ourense por los incendios del verano, con cortes intermitentes, y la segunda, a finales de enero, por otro temporal.

El ADIF se desmarca de Renfe

El ADIF, responsable de las vías del tren y de las estaciones, insistió ayer al mediodía en un comunicado interno en que los trenes podían circular por Galicia. «La situación ha quedado normalizada, pudiendo reanudarse el tráfico ferroviario en condiciones de explotación ordinarias», indicó, en relación con las tres líneas que afectaban a Vigo: la del eje atlántico, la de Ourense y la del sur hacia Tui y la frontera portuguesa.

Por su parte, Renfe explicó por la noche que había una alta probabilidad de riesgos que podían comprometer el estado de la infraestructura y por eso era prudente garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores. «Esas mismas condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de inundación imposibilitaron establecer un plan de transporte alternativo por carretera que garantizara las condiciones necesarias de seguridad y operatividad», se justificó.

Rueda: «É inadmisible»

Ayer por la mañana, el presidente Alfonso Rueda señaló en su perfil de X que entendía y compartía «a necesidade de ser prudentes», pero cuestionaba: «A suspensión de liñas sen case explicacións, de forma descoordinada e deixando sen servizo a miles de persoas, é inadmisible». También criticó la falta de comunicación con la Xunta, que obligó «ao reforzo de autobuses sen practicamente información previa».

El AVE, parado más de tres horas

Una incidencia técnica, sobre la que Renfe no ofreció detalles, obligó también a detener en un punto próximo a Ourense y durante más de tres horas un AVE A Coruña-Madrid que salió pasadas las 7.15 horas y estaba previsto que llegara a las 11.05. Tras recoger a los pasajeros de Santiago, el convoy se detuvo alrededor de las ocho y media en un lugar entre O Irixo y Ourense. Después de un tiempo de espera, los viajeros fueron reubicados en un Avlo con destino a Chamartín.

Mañana los principales sindicatos ferroviarios y de clase tienen convocado un paro para demandar un cambio estructural por la seguridad en las vías.

Colas para coger un autobús en la estación intermodal de Vigo este viernes XOAN CARLOS GIL

Máxima actividad en la estación de autobuses de Vigo y tranquilidad en Pontevedra y Santiago

La estación intermodal viguesa de Vialia registró ayer una jornada de máxima actividad. Prácticamente todos los autobuses que salieron del centro comercial hacia el norte y el este de la comunidad lo hicieron hasta los topes. Era la única solución de muchos viajeros por el desconcierto que provocó la paralización de los servicios ferroviarios. Algunos acudieron hasta la estación a primera hora de la mañana con el fin de lograr una solución tan pronto como fuese posible, y hubo momentos de confusión entre quienes hacían cola. Ante la incertidumbre de cuándo se iba a restablecer el servicio de trenes, muchos apuraron su pase para el autobús de hoy. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, advirtió a Renfe que se pusiese manos a la obra y defendió que la operadora «no puede dejar desatendidos a los viajeros que habían adquirido sus billetes».

La tranquilidad, sin embargo, reinó ayer en la estación intermodal de Santiago tras el caos vivido durante la jornada del viernes, día de vuelta a casa para miles de jóvenes universitarios. Muchos tuvieron que cambiar de planes al no encontrar alternativa para sus desplazamientos. Aquellos que tenían Vigo como destino se adelantaron para reservar billetes de autobús, aunque en taquilla todavía quedaban huecos libres.

La misma normalidad se vivió en las estaciones de tren y autobús de Pontevedra. Con una situación mucho más calmada que la del viernes, cuando la suspensión del tráfico llevó en masa a la estación de autobuses a cientos de viajeros que buscaban una alternativa, ya que ambas distan apenas unos cien metros entre sí. Sin embargo, ayer el grueso de los afectados habían tomado nota y la afluencia a la estación de trenes apenas fue testimonial a lo largo de la mañana.