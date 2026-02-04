Estas son las plazas de las oposiciones de educación en Galicia: 476 para maestros, 852 en secundaria y 60 para sectores singulares de FP

Oposiciones de educación en el IES Lamas de Abade de Santiago, el pasado mes de junio SANDRA ALONSO

La Consellería de Educación ha dado a conocer la oferta de empleo público de este año, que asciende a 1.601 plazas en 42 especialidades, agotando así la cifra máxima permitida, un 120 % de la tasa de reposición. Aunque el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ya había anunciado la cifra global, este miércoles ha detallado los puestos por categoría y especialidad. Son 1.388 plazas de acceso libre, casi el 87 %, mientras que las 213 restantes son de promoción interna, es decir, para acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria desde el de maestros. La Xunta convoca 476 puestos para docentes de infantil y primaria en ocho especialidades: 80 de Educación Infantil, 45 de Inglés, 35 de Francés, 25 de Educación Física, 30 de Música, 95 de Pedagoxía Terapéutica, 41 de Audición e Linguaxe y 125 de Primaria.

En el cuerpo de secundaria son 852 plazas en 29 especialidades, y las que ofertan más puestos son Inglés (147), Lingua e Literatura Galega (80), Matemáticas (50), Sistemas e Aplicacións Informáticas (40), Xeografía e Historia (35), Lengua Castellana y Literatura (35), Procesos de Xestión Administrativa (33) y Formación e Orientación Laboral (31).

La consellería incluye también 60 plazas en cinco especialidades para profesores especialistas en sectores singulares de FP: Cociña e Pastelería (12), Estética (7), Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble (7), Mantemento de Vehículos (20) y Soldadura (14). Finalmente, los otros 213 puestos son de promoción interna en 29 especialidades, y en este caso Inglés, con 37, es el área con mayor oferta. El refuerzo de las lenguas extranjeras es uno de los objetivos de la Xunta, y de hecho los estudiantes gallegos presentan el mejor nivel de inglés de España en distintos estudios internacionales. Sumando las plazas de maestros, secundaria y promoción interna, la cifra total en Inglés asciende a 229.

Desde el 2009, Educación ha convocado 21.698 plazas, lo que ha permitido a la comunidad tener una de las tasas de interinidad más bajas. Como curiosidad, opositores nacidos en el siglo XXI ya forman parte de las plantillas de los centros educativos.

Otra de las áreas a reforzar es la atención a la diversidad, con 136 plazas en Audición e Linguaxe y Pedagoxía Terapéutica , «un 46 % máis que na convocatoria de 2025», señaló Román Rodríguez en la presentación de la oferta.

Esta oferta se debatirá con los sindicatos el próximo 10 de febrero en la mesa sectorial, mientras que los exámenes comenzarán como todos los años a finales de junio y se extenderán hasta el mes de julio para que los nuevos especialistas puedan incorporarse a su puesto de trabajo el 1 de septiembre.

Los interinos, exentos de presentarse

La principal novedad de las oposiciones de este año es que los interinos podrán no presentarse. Hasta ahora siempre fue necesario para conservar su puesto en las listas, sacasen la nota que sacasen, pero tras un acuerdo con los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT y CSIF ya no es preciso. Para poder recurrir a esta opción es imprescindible no solo estar en listas sino haber sido contratado.

Una de las peculiaridades de las oposiciones de educación es que siempre se celebran en las mismas fechas, al contrario que en el resto de ámbitos, y que el proceso de resolución y toma de posesión es muy rápido, en apenas dos meses, mientras que en otros sectores puede alargarse meses e incluso años.