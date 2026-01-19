Los interinos podrán seguir en las listas de Educación sin presentarse a las oposiciones

Exámenes de las oposiciones a educación en un instituto de Ourense MIGUEL VILLAR

Los sindicatos CC.OO. Ensino, ANPE, CSIF y UGT-SP, que en el 2023 firmaron con Educación el Acordo para as condicións de traballo do persoal interino e substituto, han conseguido que la consellería acepte el fin de la obligatoriedad de matricularse y presentarse a las oposiciones para mantenerse en las listas de interinidad. Esta salvedad solo sirve para quienes tengan un puesto de trabajo consolidado y para quienes ya estén en las listas de interinos.

Según explican los sindicatos firmantes, las ventajas de esta medida son muchas: reducir la carga de trabajo de los tribunales, ya que solo se presentarán a las pruebas aquellos que crean que las pueden aprobar; un reparto de plazas más justo, evitando situaciones como que «un tribunal recibira mais prazas que outro, só polo feito de ter maior numero de persoas presentadas, ao obrigar a persoal interino e substituto a presentarse para non decaer das listas»; facilitación de la conciliación porque pone fin a los «desprazamentos obrigatorios motivados unicamente por un trámite administrativo»; seguridad jurídica y estabilidad, ya que se garantiza la permanencia en listas del personal docente quede debidamente acreditado efectivo.

El anuncio, conjunto de los cuatro sindicatos, aún no tiene texto oficial en el DOG.

Noticia en proceso de ampliación.