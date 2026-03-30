Desaparece un joven en el embalse de Os Peares tras un accidente de kayak

Embarcaciones amarradas junto a la presa de Os Peares, en una fotografía de archivo CARLOS CORTÉS

Los servicios de emergencia buscan a un joven desaparecido en el embalse de Os Peares tras un accidente de kayak. El aviso de lo sucedido lo dio un primo de la víctima, que compartía embarcación con él.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde en el tramo del río Miño próximo a la cabecera del embalse de Os Peares, en la Ribeira Sacra. Según información facilitada por la Guardia Civil al servicio de emergencias 112, los chicos se subieron al kayak en el embarcadero que está unas decenas de metros aguas arriba e esa presa, en el municipio de Carballedo.

El aviso llegó al 112 a las cuatro y diez minutos de la tarde, cuando un particular se puso en contacto con la centralita de ese servicio de emergencias para avisar que un chico le acababa de contar que él y su primo habían sufrido un accidente con el kayak en el que navegaban.

En el dispositivo de búsqueda desplegado sobre el terreno participan, además de la Guardia Civil y de personal sanitario del 061m los bomberos de Chantada, el GES de Ribadavia, y voluntarios de Protección Civil de Parada de Sil, O Saviñao y Monforte. Los bomberos de Chantada carecen de embarcaciones, así que fue preciso recurrir a las que tienen el GES de Ribadavia y Protección Civil de O Saviñao.