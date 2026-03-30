Cuerpo deja sin fecha los Presupuestos cuando 26 países de la UE tienen aprobados los del 2026
BRUSELAS, REDACCIÓN / LA VOZ
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El nuevo vicepresidente primero pide más tiempo para revisar las previsiones y presentar unas cuentas públicas «aterrizadas»30 mar 2026 . Actualizado a las 21:48 h.
España es el único país de los Veintisiete que a estas alturas del año aún no ha aprobado las cuentas públicas para el 2026. La última vez que el Gobierno de coalición envió su plan