Cuerpo deja sin fecha los Presupuestos cuando 26 países de la UE tienen aprobados los del 2026

j. santalla / x. gago / m. s. BRUSELAS, REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al asumir la Vicepresidencia Primera del Gobierno.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al asumir la Vicepresidencia Primera del Gobierno. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El nuevo vicepresidente primero pide más tiempo para revisar las previsiones y presentar unas cuentas públicas «aterrizadas»

30 mar 2026 . Actualizado a las 21:48 h.

España es el único país de los Veintisiete que a estas alturas del año aún no ha aprobado las cuentas públicas para el 2026. La última vez que el Gobierno de coalición envió su plan

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete