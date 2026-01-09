Educación convocará 1.388 plazas de libre acceso en las oposiciones de este año

El conselleiro, Román Rodríguez (en el centro, con pantalón claro) durante una visita al colegio de Camariñas ANA GARCÍA

Este año las oposiciones de Educación, que se supone serán sobre el 20 de junio, ofrecerán 1.601 plazas, de las que la práctica totalidad (sobre el 87%), 1.388, son de ingreso libre y 213 de promoción interna. Las plazas por especialidades todavía no se conocen, ya que se deben concretar en la mesa sectorial (Xunta y sindicatos) en las próximas semanas.

El conselleiro del ramo, Román Rodríguez, anunció la oferta de empleo público durante su visita al IES Maximino Romero de Lema (Baio, Zas), y señaló que supone una tasa de reposición del 120 %, lo máximo que permite el Gobierno. Es decir, se supera el número de plazas que quedan vacantes por fallecimiento o traslado, y sobre todo por jubilación.

El anuncio tuvo lugar en un escenario simbólico, un colegio rural con profesores premiados por el Estado, que valoró la excelencia de los docentes en materia científico-tecnológica (STEM) Lorena Cerdeira, Fina Paulos y Óscar Rey, ganadores de los Premios Nacionales STEM por sus proyectos Clics seguros en Zas y Miño en xogo.

Rodríguez aprovechó el acto para reivindicar el papel de la educación rural: «Son os máximos expoñentes da súa profesionalidade ao servizo da calidade do ensino galego, nomeadamente no rural e nun ámbito tan sensible como as novas tecnoloxías». Para el conselleiro, los buenos resultados de Galicia en informes internacionales de ciencias y equidad son el« froito direto» del esfuerzo diario de profesores como los galardonados.