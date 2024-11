Los gallegos, a la cabeza de España en dominio del inglés

Imagen de archivo de la Escola Oficial de Idiomas de Lugo OSCAR CELA

Los gallegos son los españoles con mejor nivel de inglés. Así de rotundo es el índice EF EPI (English Proficiency Index) de la empresa especializada en este idioma, y que la Xunta recoge en una nota de prensa. Para crear la edición 2024 del índice, se analizaron los resultados de las pruebas que 2,1 millones de adultos que realizaron en todo el mundo el año pasado (con una edad media de 26 años).

Este trabajo indica que Países Bajos es el Estado con mejor nivel de inglés, al que le dan 636 puntos, y en la cola están sobre todo países de Asia y África; España se encuentra en el puesto 36, entre los Estados con un dominio moderado y 538 puntos. En este contexto, Galicia, con sus 564 puntos, podría ubicarse en el segundo grupo, el de territorios con un dominio alto, entre Malasia y Argentina. En Galicia se recogen datos en dos ciudades: Vigo, que encabeza el ránking con 585 puntos, y A Coruña, con 562 (cuarta tras Gijón y Zaragoza). La cohorte de edad más común para España es de 26-30 años.

En general sorprende que el nivel de inglés ha descendido por cuarto año consecutivo: el 60 % de los países del índice han obtenido este año una puntuación inferior a la del año pasado. Además, «la larga tendencia a la baja en la cohorte de 18-20 años se detuvo este año, aunque el repunte es demasiado leve para indicar si seguirá una recuperación».

Con respecto a España, la puntuación oscila entre los 564 puntos gallegos y los 501 de Extremadura, con el País Vasco en 545, Andalucía en 533 o Canarias en 532. Podría ser que muchas de las personas que se manejan en inglés en estas comunidades simplemente no necesitan certificar su nivel.

La Consellería de Educación analiza los datos de una manera más optimista: «Galicia colócase no nivel alto da táboa entre os 116 países analizados por EF-EPI, fronte ao nivel medio no que se sitúa España con 538 puntos, e á que lle saca 26 puntos de vantaxe. A comparativa co estudo de 2023 tamén arroxa unha dinámica positiva de Galicia, xa que sube cinco puntos e escala da segunda á primeira posición estatal».

Para la Xunta, «estes datos referendan as distintas accións da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP para a aprendizaxe de inglés enmarcadas na estratexia galega de linguas estranxeiras como é a rede de centros plurilingües, que este ano acada os 511 centros e institutos atendidos por un total de 665 auxiliares de conversa de 24 países de cinco continentes, ou iniciativas como os campamentos de inglés e as estadías no estranxeiro, entre outros».