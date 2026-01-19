La Xunta da luz verde al acuerdo para la descentralización de Medicina

Los tres rectores, con el de Vigo en el centro, el lunes, cuando presentaron el acuerdo por Medicina Xoán Carlos Gil

El Gobierno de la Xunta dio hoy lunes el visto bueno al acuerdo para la descentralización del grado de Medicina. El pacto ya contaba con el visto bueno de los consejos de gobierno de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña, que lo habían negociado con las dos consellerías implicadas: Sanidade y Educación, Ciencia, Universidades e FP.

Mañana está previsto que se constituya la comisión de seguimiento responsable del desarrollo del acuerdo. Estará formada por los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, los tres rectores, Antonio López Díaz (USC), Ricardo Cao Abad (UDC) y Manuel Reigosa Roger (UVigo), y representantes de cada uno de los hospitales universitarios de A Coruña, Vigo y Santiago.

El acuerdo prevé la descentralización progresiva de toda la docencia de Medicina en los tres últimos cursos en las tres universidades públicas de Galicia, en un plazo de cuatro años académicos. El pacto permitirá estudiar en las tres ciudades todo el segundo ciclo de la titulación, tanto la parte teórica como la práctica.

Es decir, en el año académico 2028/2029, los cursos cuarto, quinto y sexto de la carrera se impartirán descentralizados en los hospitales vinculados a cada universidad, y se mantendrá la participación rotatoria del resto de los hospitales.

Para ello se crearán unidades docentes en los hospitales de Vigo y A Coruña. Acogerán, cada una de ellas, al 25 % del alumnado. Además, el 50 % de las nuevas contrataciones de profesores se adscribirá a las universidades de esas dos ciudades, que por su parte se comprometen a no solicitar la implantación de nuevos títulos del grado de Medicina mientras esté vigente el pacto.

La Xunta destacó que así se ponen al servicio de los futuros médicos todos los recursos educativos y sanitarios en una actuación «coordinada» y «respectuosa coa autonomía universitaria». El acuerdo favorecerá la participación en la docencia del profesorado de A Coruña y Vigo. También se abre la puerta a que cualquier profesional de los hospitales gallegos con acreditación pueda acceder a las plazas vinculadas de las universidades.