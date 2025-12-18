La Facultade de Medicina dice sí al acuerdo para descentralizar la titulación

La Facultade de Medicina celebró este jueves una nueva xunta de facultade para abordar la descentralización XOAN A. SOLER

La Facultade de Medicina ha dicho sí al acuerdo para descentralizar el segundo ciclo de esta carrera entre las tres universidades gallegas. En una reunión que comenzó este mediodía a las 13.30 y duró más de cuatro horas, la votación en urna consiguió una importante mayoría a favor del texto. En concreto, fueron 64 papeletas a favor, 21 en contra y cuatro votos en blanco. El texto consensuado debe contar ahora con el apoyo del consello de goberno de la USC, que se reúne este viernes, y el de las otras dos universidades.

El documento, breve, recoge que al haber aprobado ya la UDC el acuerdo de descentralización no se puede modificar, pero se da cabida a las propuestas de la facultad. Entre ellas, que haya un representante del alumnado en la comisión de seguimiento, que será invitado a la primera reunión. Con posterioridad formarán parte de ella un portavoz de cada unidad docente.

El acuerdo de descentralización mantiene el calendario previsto, por lo que deberá estar finalizada en el curso 2028-2029, salvo que las cinco instituciones implicadas —universidades y consellerías de Educación y Sanidade— se muestren conformes a modificarlo.

Otras dos novedades importantes son que el estudiantado que ya está matriculado no podrá ser obligado a cambiar de sede en el segundo ciclo, y que las unidades docentes deben contemplar su dependencia de la Facultade de Medicina, quien conservará la responsabilidad exclusiva sobre el diseño curricular, el control de calidad, la supervisión de contenidos, la coordinación docente y la evaluación académica del estudiantado de grado, contando con los departamentos.

También debe coordinarse que haya una misma docencia y evaluación, con independencia de a qué universidad pertenezca el profesorado.

Tras el acuerdo al que llegaron los tres rectores gallegos para descentralizar el segundo ciclo de Medicina en las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña, ratificado por el consello de docencia clínica el 20 de noviembre, la junta de facultad de Medicina dijo no al mismo en una primera votación. Fue hace menos de un mes, el 24 de noviembre, y por una aplastante mayoría de cien votos en contra y solo tres a favor, además de una abstención.

Comenzó así una negociación contrarreloj entre el rector de la USC, Antonio López, y el decanato del centro, al frente de quien está José Carreira Villamor, para tratar de acercar posturas y consensuar un texto que, en todo caso debe ratificar primero el consello de goberno de la Universidade de Santiago y después las otras dos.