La Universidade de Vigo aprueba el pacto de Medicina y despeja la descentralización

Los rectores de las tres universidades gallegas, en la apertura del curso en septiembre del 2025. De izquierda a derecha, Antonio López (USC), Manuel Reigosa (UVigo) y Ricardo Cao (UDC) SANDRA ALONSO

El camino para la descentralización de la carrera de Medicina en Galicia ha quedado despejado. La Universidade de Vigo dio este martes el visto bueno al acuerdo para que a partir del próximo curso se empiece a compartir la docencia del segundo ciclo.

El pronunciamiento en contra de la Facultade de Medicina a finales de noviembre había dejado en el aire la aprobación del acuerdo por la UVigo, pero una vez desbloqueado, la institución académica convocó una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno y aprobó el texto del acuerdo, que es el mismo que en noviembre habían acordado los tres rectores.

La UVigo también ha dejado claro que sigue con la tramitación interna de un título propio, igual que hace la Universidade de A Coruña, que fue la primera en ratificar el acuerdo. Ese título propio es un plan B, según el rector vigués, Manuel Reigosa, por si acaso la descentralización falla. Se elaborará una memoria y su aprobación quedará en suspenso.

Descentralización del grado de Medicina Francisco Martelo

El acuerdo de descentralización

Actualmente, sexto de Medicina se imparte en los hospitales de las siete ciudades gallegas. El acuerdo de descentralización implica que en el curso 2026-2027 se imparta también la parte práctica de quinto en los hospitales de Vigo y A Coruña; al año siguiente, también la teórica, y finalmente, a partir de septiembre del 2028 todo cuarto. La foto final supondrá que los estudiantes (son 403 plazas de entrada) cursarán los tres primeros años en Santiago y después se dividirán para cuarto y quinto de manera voluntaria: 200 en Santiago, 100 en Vigo y 100 en A Coruña. En sexto, quedarían cien en cada una de esas tres ciudades y el resto se repartirían entre Ourense, Pontevedra, Lugo y Ferrol.

Para ello, se constituirá una comisión de seguimiento antes del 21 de enero, según el acuerdo firmado, que tendrá un mes para definir un calendario que recoja los primeros hitos de la descentralización. En lo que queda de curso será necesario elaborar un estudio económico de la descentralización y aprobar el plan docente de quinto. Además, tendrá que dar el visto bueno a as unidades docentes de Vigo y A Coruña, uno de los puntos más espinosos del acuerdo. Las unidades docentes son el equivalente de los departamentos de la Facultad de Medicina. El acuerdo de los tres rectores establece que la Universidad de Santiago contratará la mitad de los profesores necesarios para la docencia en Vigo y en A Coruña, y que la universidad local contratará a la otra mitad. La Facultad de Medicina quiere dejar solo el 25 % a la UVigo y la UDC.

«Penso que chegamos a onde podiamos chegar e que se trata dun bo acordo para a formación do estudantado galego de Medicina, sen ningunha dúbida», dijo este martes el rector de Vigo, Manuel Reigosa.

Caballero, contra el acuerdo

Sin embargo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, catedrático emérito, se manifestó en contra del acuerdo incluso antes de que el consejo de gobierno de la Universidad lo aprobase. «Vigo tiene que tener una facultad de Medicina adscrita a la Universidade de Vigo», dijo. Culpó a la Xunta de que no sea así, aunque el rector Manuel Reigosa nunca apostó por ese modelo, sino por unos estudios compartidos.