Rueda transmite a las víctimas de Adamuz el pésame de Galicia con el recuerdo de Angrois presente

Alfonso Rueda, los conselleiros y personal de la Xunta, durante el minuto de silencio en San Caetano por el accidente de tren de Adamuz. Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de los miembros del Ejecutivo autonómico y personal de la Administración ha participado hoy lunes en un minuto de silencio en San Caetano en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Tras la conmemoración, Rueda se ha dirigido a la prensa para transmitir «en nome de Galicia e de todos os galegos» el pésame a las víctimas, la solidaridad con sus familiares y el deseo de que los heridos se recuperen cuanto antes. «Os galegos podemos botar vista atrás e recordar Angrois», dijo el presidente refiriéndose al accidente del Alvia que costó la vida a 80 personas en Santiago en el 2013. Entonces, añadió, Galicia fue objeto de numerosas muestras de «solidariedade, axuda e cariño. Agora queremos facer o mesmo» por las personas afectada en Andalucía.

Rueda señaló también que «haberá tempo de saber as causas» del accidente, pero «nestes momentos, cando daínda se esta traballando nas vías», la prioridad debe ser apoyar a las víctimas. El titular de la Xunta agradeció además el trabajo de los servicios de emergencia y la ayuda prestada por los vecinos de Adamuz, que como los de Angrois acudieron al lugar del siniestro para auxiliar a los afectados.

El Gobierno gallego ha anulado hoy lunes la mayor parte de su agenda en solidaridad por el accidente ferroviario. Se ha mantenido la reunión ordinaria del Consello de la Xunta, equivalente al Consejo de Ministros, que tiene lugar todos los lunes, pero no se producirá la habitual rueda de prensa posterior.