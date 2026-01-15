La Fundación Reina Sofía dona 65.000 euros para recuperar espacios protegidos afectados por los incendios en Galicia

La aldea do Vilar, en Folgoso do Courel, tras los incendios del 2022 CARLOS CORTÉS

La Fundación Reina Sofía donará 65.000 euros a la Xunta para contribuir a la restauración y recuperación de espacios naturales protegidos afectados por incendios forestales en las provincias de Ourense y Lugo en el 2025 y en años anteriores. Lo anunció este jueves la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, con la firma de un convenio con el vocal-secretario de la entidad, José Manuel Nogueira Guastavino, que trasladó el «interés personal» de la reina emérita.

Con los fondos se realizarán dos actuaciones que elaborará y ejecutará la Xunta: una en el Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra, donde se rehabilitará y pondrá en funcionamiento una alvariza tradicional —construcción que guarda un conjunto de colmenas—, y otra en la Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, que se reforestará con frondosas.

«Quiero poner en valor la sensibilidad de su majestad la reina Sofía con Galicia y para Galicia y en la parte medioambiental», señaló Vázquez, que recordó una visita «muy discreta» que la reina Sofía realizó en mayo de este año a zonas afectadas por los incendios en años anteriores y a espacios naturales. La titular de Medio Ambiente aprovechó para abrir la puerta a una nueva visita a la comunidad: «Nos haría muchísima ilusión como Gobierno gallego que, cuando ya estuviesen ejecutadas estas actuaciones, su majestad nos viniese a visitar de nuevo».

El representante de la fundación explicó que el objetivo del convenio era ensalzar «el mundo rural y el patrimonio natural». Pero a ello se sumaron los incendios del verano pasado, lo que «multiplicó su interés en ayudar a la reforestación de los espacios quemados».

Desde la consellería explican que con la actuación en la Serra da Enciña da Lastra, que tendrá un presupuesto de 50.000 euros, se rehabilitará una alvariza tradicional y se pondrá en funcionamiento con la instalación de colmenas activas para promover la actividad apícola local y favorecer la restauración florística del entorno. Las alvarizas son construcciones de piedra de planta circular destinadas, en su origen, a proteger las colmenas frente a los ataques del oso.

En la Ribeira Sacra y las Serras do Oribio y Courel, la consellería y la Fundación Reina Sofía colaborarán en la creación de una masa mixta de frondosas de 1,37 hectáreas en la aldea do Vilar, en Folgoso do Courel, que tenía un castañar centenario que se vio afectado por el fuego.

La aldea de Vilar y sus casas quemadas fueron uno de los símbolos negros del incendio que en el verano del 2022 quemó toda la mitad sur de la Serra do Courel. Así que su recuperación también es un símbolo de los pasos que lentamente se van dando para pasar página. Tres años y medio después de aquello, ya han sido reconstruidas o están en proceso de estarlo todas las casas recuperables, porque son primeras viviendas o porque sus dueños quieren reabrirlas. La recuperación ambiental va más lenta.

El proyecto apoyado por la Fundación Reina Sofía es una más de las actuaciones programadas para tratar de regenerar la vegetación que había alrededor de Vilar. Las frondosas que pagará este proyecto están cerca de las veinte hectáreas que antes ocupaba el souto, que está siendo talado para plantar en su lugar 700 castaños en una actuación financiada con 275.000 euros por la Consellería de Medio Rural.