La madre de una presunta víctima de José Tomé: «Le preguntó si estaba dispuesta a todo, ella le dijo que no y él le dijo 'si quieres una plaza te tienes que acostar conmigo'»

Tomé, con sus colaboradores y sus críticos. De izquierda a derecha, en primera fila, Pablo Rivera y Pilar García Porto, diputados de confianza de Tomé, y a la derecha, la alcaldesa de Burela, Carmela López, que suena para sustituirle. Atrás, a la vista a la izquierda, Iván Castro, concejal en Paradela que plantó cara a Tomé en las primarias a la secretaría provincial. Tras López, Fran Cajoto, alcalde de Foz. LAURA LEIRAS

Nuevo capítulo en lo que algunos ya han bautizado como 'Caso Tomé'. Una semana después de que trascendiesen las denuncias de acoso sexual a través del canal interno del PSOE contra José Tomé Roca, ahora presidente en funciones de la Diputación de Lugo (y hasta el día 30) ya que dimitió el pasado miércoles por la tarde, el programa Código 10, de Cuatro, emitió una entrevista con la madre de una de las presuntas víctimas de Tomé, así como capturas de pantalla de presuntas conversaciones entre la misma y Pilar García Porto, secretaria del partido en Lugo y alcaldesa de Antas de Ulla, en las que la avisaba de lo que le estaba ocurriendo a su hija.

«Mi hija está yendo al psicólogo [...]. Tomó un café con Tomé y él le dijo que si quería conseguir la oposición en el Ayuntamiento de Monforte no necesitaba estudiar, pero que necesitaba algo a cambio. Le preguntó si estaba dispuesta a todo, ella le dijo que no y él le dijo 'si quieres una plaza te tienes que acostar conmigo'», dijo en el programa de Cuatro. Asimismo, la madre de esta presunta afectada aseguró que el presidente de la Diputación de Lugo en funciones agarró del brazo a su hija varias veces y que ella le llegó a dar un codazo «y al día siguiente le escribió un mensaje invitándola a comer».

Asimismo, Código 10, un programa dirigido por Noelia Otero, exdiputada del PSdeG que se quedó fuera de las listas tras llegar José Ramón Gómez Besteiro a la dirección del partido, aseguró que el dirigente socialista sabía desde hace más de un año que sobre Tomé recaían acusaciones como las que ahora han salido a la luz y que estos últimos casos en concreto, denunciados a través del canal interno del PSOE, están encima de la mesa desde el pasado 7 de octubre. Relataron también presiones sobre una de las presuntas afectadas, «la última esta mañana por correo electrónico con remitente del PSOE». En su relato, la progenitora explicó que se reunió con Besteiro el pasado mes. «Se lo conté tal cual y me dijo que no podía hacer nada, que qué quería yo que hiciera. Cuando hablé con él yo ya sabía que él conocía otros casos y yo también conozco a otras víctimas, al igual que mucha gente [...]».

El programa de Cuatro de este martes empezó precisamente horas después de que saliese a la luz que una militante había denunciado también a través del canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás por acoso laboral. Al igual que Tomé, rehusó dimitir tras la presión de la cúpula del PSdeG. Pero los problemas para los socialistas van in crescendo en todo el país, más allá del fortín de Lugo que empieza a decaer, ya que en Ferraz llevan semanas aflorando las sospechas de machismo y violencia contra las mujeres con casos como los de Paco Salazar, José Luis Ábalos y Koldo García. Por ello desde un primer momento en el que se destaparon las acusaciones sobre Tomé el máximo dirigente socialista en Galicia, Besteiro, intentó desvincularse de tales conductoras. Sin embargo, el caso Tomé es también el caso Besteiro, quien por cierto compareció públicamente tres días después de que saltase la noticia sobre las acusaciones que pesan sobre Tomé. Y un ejemplo es que la secretaria de Igualdad del partido, Silvia Fraga, dimitió el viernes en la ejecutiva al sentirse ninguneada. Asimismo, dentro del partido afloran las voces que piden decisiones inmediatas ante los últimos acontecimientos y suplican coherencia.

Tomé defiende su inocencia y el PSdeG lo presiona

José Ramón Gómez Besteiro, candidato socialista a la Xunta de Galicia, fue desde el primer momento uno de los grandes señalados en el caso de Tomé. El programa del pasado martes apuntaba a que tanto él como Lara Méndez, secretaria de la organización en Galicia y también exalcaldesa de Lugo, y Pilar García Porto, secretaria del partido en Lugo y alcaldesa de Antas de Ulla, conocían las denuncias y no actuaron. Besteiro negó las acusaciones y subrayó que desconocía que había denuncias hasta el pasado viernes, cuando cambio de guion para comparecer públicamente y admitir que sabía desde octubre de un caso. Eso sí, prometió «llegar hasta el final» e investigar las acusaciones.

Desde un primer momento el también alcalde de Monforte -dimitió como presidente y se dio de baja como militante, pero conserva su acta como diputado no adscrito y mantiene la alcaldía pero sin las siglas socialistas- negó las acusaciones y habló incluso de «fuego amigo» apuntando a una guerra interna. Las explicaciones no fueron suficientes para el PSdeG, que empezó siete días de presión sin descanso para empujar al socialista a alejarse de sus cargos públicos. Desde un primer momento el presidente de la Diputación de Lugo en funciones anunció medidas legales para defender su honor, de las que todavía nada se sabe públicamente.

En estas circunstancias, Tomé mantiene la llave del futuro presidente de la Diputación de Lugo y dejó al PSOE sin representación en el segundo mayor ayuntamiento de la provincia de Lugo. Asimismo, su salida de la secretaría general complica aún más la situación del PSOE en Lugo. En abril Tomé había sido ratificado como secretario general solo con el 58 % de los votos frente a su rival, Iván Castro, portavoz en Paradela con unas sabidas conexiones en el PSOE coruñés. Ahora el PSOE de Lugo está en manos de una gestora encabezada por el histórico Lago Lage.

El contexto en la provincia de Lugo

Las diferencias internas en el PSOE a todos los niveles llevan varios días saliendo a flote. Numerosos cargos del PSdeG firmaron un manifiesto para exigir explicaciones y dentro de la provincia lucense también salió a la luz un documento que hablaba incluso de responsabilidades penales. El pasado jueves, Besteiro envió una carta a la militancia en la que mostraba su «profunda tristeza, indignación fonda e repugnancia inevitable», volviendo a pedir a Tomé que entregase las actas. Asimismo, el Concello de Lugo tampoco estuvo exento de polémicas en los últimos tiempos ya que hace pocos días María Reigosa, concejala en la urbe amurallada, renunció a su área de gobierno, obligando al alcalde, Miguel Fernández -que todavía no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones que pesan sobre Tomé- a reorganizar su equipo una vez más. Y para más añadir fue en septiembre cuando el alcalde de Sarria, el exsocialista Claudio Garrido, llegó a un pacto con el PP, algo que alteró las cartas de cara a las elecciones del 2027 -y que Tomé calificó como «a maior bazofia política da historia de Sarria»- ya que anticipaba un posible cambio en la misma a manos del PP encabezado por Elena Candia, que a punto estuvo de ganarla el pasado 2023. En los últimos días los populares aprovecharon la ocasión para presionar al BNG, que sostiene en bipartito el gobierno de la Diputación de Lugo: «Estaría ben que explicasen se queren formar parte dun goberno provincial cunha deputada supostamente coñecedora dos casos de acoso —en referencia a la socialista Pilar García Porto— e apoiado por Tomé». Por el momento los nacionalistas amenazaron, al decidir no participar en la junta de gobierno del pasado viernes, pero no materializaron nada de lo que dijeron ante los medios a las puertas de la Diputación de Lugo.