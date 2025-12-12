Besteiro apela de nuevo a Lago Lage para enderezar el PSOE de Lugo

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

Besteiro saludando a Lago Lage, que se encarga de la gestora del PSdeG en Lugo
Besteiro saludando a Lago Lage, que se encarga de la gestora del PSdeG en Lugo PACO RODRÍGUEZ

El histórico socialista se hace cargo de la gestora del partido en la provincia tras la marcha de José Tomé como secretario provincial. Patricia Otero, Roberto Fernández y Ana González Abelleira, entre los integrantes

12 dic 2025 . Actualizado a las 21:22 h.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha vuelto a echar mano de una persona de su máxima confianza y con gran experiencia en el partido para intentar enderezarlo en la provincia de

