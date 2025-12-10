El PSdeG exige a Tomé que entregue las actas de diputado y concejal y promete llegar hasta el final

ALBERTO LÓPEZ

El PSdeG ha emitido esta tarde un comunicado en coordinación con la dirección federal del PSOE en el que muestra «su tristeza y su repugnancia» por las denuncias por acoso sexual interpuestas dentro del partido por de seis mujeres contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ya ha dimitido de ese cargo, pero que conserva esa acta en la institución provincial y la de concejal en Monforte, localidad en la que es alcalde. La formación liderada por Besteiro, que hoy ha suspendido su agenda y no se ha pronunciado sobre este caso, celebra que Tomé abandone la militancia y los cargos orgánicos (secretario provincia del partido), tal y como se le había pedido, pero advierte de que debería abandonar su cargo como diputado provincial y como concejal. «Es lo que tenía que hacer. Es lo que debía de hacer y es lo que le ha exigido este partido que hiciese, debiendo acompañarlo con la entrega de sus actas», asegura el PSdeG en el comunicado. Esto es lo que no ha hecho José Tome, que se mantiene como llave en la diputación y como alcalde en Monforte.

Los socialistas gallegos, que prometen investigar hasta el final, muestran su apoyo a las víctimas de cualquier tipo de conducta machista, «como siempre hemos hecho en nuestro partido», y les trasladan su «afecto, respaldo y solidaridad». La formación liderada por Besteiro recuerda que es el partido que siempre ha dado pasos frente a la desigualdad, «caiga quien caiga, con tolerancia cero».

Sobre las presunta inacción de la cúpula del partido al haber conocido las conductas de acoso verbalmente, tal y como relata algunas víctimas, el PSdeG recuerda que, tal y como ya se trasladó ayer, no tienen conocimiento «de ninguna denuncia en el canal contra el acoso porque no podemos tenerlo, al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido». Por ello, en este momento y con la información de la que dispone, pide respeto para la víctima y dice que confía en la investigación del Órgano contra el Acoso.

El PSdeG insiste en que siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y animarlas a denunciar. «Precisamente, para facilitar este derecho y crear un entorno seguro que anime a las víctimas a denunciar, nuestro Partido ha habilitado un canal específico que garantiza la confidencialidad, la intimidad y el anonimato de las mujeres. Una herramienta que, además, permite al Órgano contra el Acoso investigar y actuar con todas las garantías e independencia», aseguran en el comunicado. El Partido Socialista en Galicia propondrá ahora a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.