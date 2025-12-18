La Voz lanza una nueva newsletter semanal: descubre qué hacer en Galicia cada fin de semana

La Voz de Galicia refuerza su apuesta por el ocio y la cultura con el lanzamiento de una nueva newsletter editorial: «Qué hacer en Galicia».

Este boletín semanal, que comenzará su andadura la próxima semana, tiene como objetivo ofrecer a los lectores información actualizada sobre las mejores ofertas de ocio disponibles en Galicia durante el fin de semana. Con un enfoque práctico y directo, la newsletter incluirá propuestas de conciertos, espectáculos, exposiciones, actividades culturales, planes gastronómicos y otras iniciativas de entretenimiento.

La primera edición tendrá un ajuste especial: debido a que el jueves coincide con Navidad, el envío se realizará el miércoles, adelantando así la información para la planificación de la semana festiva. A partir de la siguiente entrega, el boletín retomará su periodicidad habitual todos los jueves.

Recibir la newsletter es sencillo: los lectores interesados pueden apuntarse a través de este enlace. Si aún no están registrados, solo es necesario introducir un correo electrónico, un código postal y una contraseña.

«Qué hacer en Galicia» forma parte del catálogo de boletines editoriales de La Voz, que incluye otras temáticas como economía, política, educación, salud e información local. Para recibirlos, solo hay que acceder a esta página y seguir tres sencillos pasos: elegir cuáles quieres leer, identificarte y confirmar.