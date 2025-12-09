La Xunta cifra la huelga de médicos en un 18 % y los convocantes la elevan al 80 %

El sindicato médico O´Mega, uno de los convocantes, realizó una concentración delante del CHUS XOAN A. SOLER

Rosa María Abeijón y José Manuel Nimo son un matrimonio de Lousame que este martes tenía cita en el servicio de neurología del CHUS. Las dos consultas, la de ella y la de él, se cancelaron por la huelga. «Desde lexos e con mal tempo», señalaba Rosa tras conocer que el viaje fue en vano, «a verdade é que foi moita molestia, non se pensa no paciente, folga si, pero o enfermo que?», lamenta. «Unha hora de caravana, qué impotencia!», señalaba otra paciente atendiendo a las explicaciones del personal administrativo. Algo similar le ocurrió a Belén, que vino desde el concello de Muxía con su madre, «están en todo o dereito pero a miña indignación é porque non avisan». Ramón venía a una revisión anual, pidió el día en el trabajo, en Padrón, «pero agora xa marcho porque ao cancelarme a cita teño que aproveitar e ir a traballar».

Este martes comenzó en toda España una huelga médica de cuatro días en contra del estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad, y que en Galicia el sindicato O´Mega ha ampliado a la Xunta, a quien demanda que se cumpla la jornada laboral de 35 años o se limiten las agendas en primaria, entre otras reivindicaciones. La Xunta cifró el seguimiento duramente la mañana en más de un 18 %, lo que significa que uno de cada cinco facultativos hizo huelga, una cifra que O´Mega amplía hasta el 80 %.

Centros de salud a medio gas en A Coruña en el primero de los cuatro días de huelga de médicos La Voz

Precisamente delante del Clínico de Santiago esta organización sindical convocó una concentración con un pequeño recorrido posterior, poniendo nombre y rostro a sus protestas. «Hoxe deixamos aquilo ao que dedicamos a nosa vida, precisamente para salvalo», rezaba el manifiesto leído. Reclaman un estatuto propio que sea negociado por los propios médicos y poner fin a sus jornadas interminables, «con medias de 48 horas semanais, acumulando en moitos casos ata 90 horas de traballo».

Este exceso de trabajo es el que ha sacado a muchos profesionales a la calle. Como Elena López y Beatriz Menéndez, neurocirujanas en el CHUS. La conciliación, dicen, no existe, «tengo una niña pequeña, un bebé, y no la veo, ahora han contratado a personal, pero hemos llegado a hacer seis o siete guardias presenciales al mes y otras seis localizadas», apunta Beatriz. Horas de trabajo, añaden, «que no computan como tiempo trabajado para la jubilación».

El Sergas refuerza los servicios mínimos de la huelga médica por la gripe y por su «duración extraordinaria» Elisa Álvarez

Elena critica algunos de los aspectos del nuevo estatuto marco, como equiparar al personal médico y de enfermería en la misma categoría, «tenemos más años de carrera, un mir que es como una oposición, cinco años de especialidad y después otra oposición. No podemos tener la misma categoría profesional».

Según las cifras facilitadas por el Sergas, el seguimiento superó el 18 % en la sanidad pública y llegó hasta el 23 % entre los médicos de hospital. Por centros hospitalarios, los grandes complejos tuvieron el mayor seguimiento: en Vigo se llegó al 28 %, más de un 25 % en el HULA, casi un 25 % en el CHOP, un 24,6 % en el Chuac, en el CHUF se alcanzó un seguimiento entre los médicos del del 22,2 %, del 21,6 % en el CHUO y finalmente de casi el 17 % en el CHUS.

En los comarcales la incidencia fue menor aunque destaca el Salnés, con casi un 26 % de paro. En atención primaria bajó la incidencia, y solo se superó el 10 % en el área de Ferrol.

Las cifras son muy diferentes para O´Mega, con estimaciones de alrededor del 80 % de seguimiento en la primera jornada de las cuatro de huelga que han convocado. El mayor seguimiento se registró en el Chuac (84,1 %), seguido muy de cerca por el Chuac y el Chuvi, en donde se superó el 83 %. Además de exigir del Ministerio de Sanidad que retire el proyecto de estatuto marco, las movilizaciones de los médicos persiguen también que la Xunta reduzca su carga laboral para garantizar a los usuarios de la sanidad asistencia de calidad, sin menoscabar el derecho de los facultativos al descanso y a la conciliación.