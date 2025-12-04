Ministerio y Xunta se culpan mutuamente de la huelga que puede paralizar la sanidad gallega la próxima semana

La pasada semana hubo una huelga en primaria, y la próxima se extenderá a toda la atención sanitaria CARMELA QUEIJEIRO

La sanidad gallega y en general todo el Sistema Nacional de Salud viven meses convulsos, al menos en lo que a movilizaciones se refiere. En el último momento Satse desconvocó el paro previsto para hoy entre el colectivo de enfermería y fisioterapia de primaria, y la semana pasada este nivel asistencial vivió tres jornadas de huelga, aunque con un seguimiento irregular. Pero las protestas seguirán y una de las más preocupantes para el Sergas es la que la próxima semana puede paralizar la sanidad gallega. O´Mega, el sindicato más representativo de Galicia, ha convocado huelga entre los días 9 y 12 de diciembre, que unidos al lunes 8, festivo, y a los fines de semana previo y posterior, suman nueve días sin actividad ordinaria en hospitales y centros de salud, en pleno ascenso de la epidemia de gripe.

Las consecuencias de la huelga dependerán del seguimiento, pero la Xunta ya le ha puesto cifras. Calcula que puede provocar en los cuatro días la suspensión de 1.344 cirugías, más de 40.000 consultas y casi 2.400 pruebas. ¿Y hacia qué administración se dirigen las quejas? Ahí Consellería de Sanidade y ministerio no se ponen de acuerdo y ambas se acusan mutuamente. A nivel estatal hay un paro médico contra el estatuto marco, dependiente del ministerio, que no solo apoya O´Mega sino también Simega. Pero en Galicia la huelga ha sido convocada «para demandar el cumplimiento del compromiso de atender las exigencias que los facultativos llevan años reclamando a la Xunta», como la jornada laboral de 35 horas.

Los múltiples frentes de los sanitarios gallegos E. Álvarez

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, lleva días reclamando a la ministra un esfuerzo negociador que evite este paro, pero los representantes de O´Mega ven incoherencia en esta petición, «mientras la consellería se niega a negociar para evitar las dos huelgas que en las mismas fechas se llevarán a cabo en los hospitales y centros de atención primaria de Galicia».

Todos los martes a partir del 27 de enero

A mayores, las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación (Satse-FSES, FSS-CC.OO., UGT, CSIF y CIG-Saúde), acaban de convocar un paro indefinido todos los martes a partir del 27 de enero, en este caso para todo el personal de la sanidad pública y en contra del estatuto marco. El ministerio lleva meses trabajando en un nuevo borrador que no ha contentado prácticamente a ningún colectivo. Desde el departamento que dirige Mónica García cargan las tintas contra las comunidades, al asegurar que se han recogido todas las demandas que son de su competencia. Aseguran que otras reivindicaciones no pueden incluirse porque son competencias autonómicas, como la jornada semanal, la distribución de turnos y guardias, las retribuciones específicas o aspectos de gestión interna.