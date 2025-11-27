El acuerdo con cuatro sindicatos desinfla la huelga en los centros de salud

José Luis Pousa fue uno de los pacientes afectados por la primera jornada de la huelga de atención primaria, en la foto en el ambulatorio Concepción Arenal, de Santiago XOAN A. SOLER

El acuerdo in extremis alcanzado con cuatro de los seis sindicatos que convocaron huelga en la atención primaria gallega ha reducido considerablemente la incidencia del paro en los centros de salud. Ayer comenzó el calendario de movilizaciones, que las dos organizaciones que han mantenido la protesta, CIG-Saúde, mayoritaria en la sanidad, y O´Mega, mayoritaria entre el colectivo médico, extienden a toda esta semana. Según el Sergas, la incidencia no superó el 7 % durante la mañana, una cifra que oscila entre el 11,5 % de Santiago y el 0,78 % de Ourense. La valoración es muy diferente por parte de los convocantes, sobre todo entre los facultativos. Desde O´Mega apuntan que solo un 20 % ha ido a trabajar, mientras que desde la CIG aseguran que el seguimiento es amplio, «pese aos servizos máximos».

En el ambulatorio más grande de Galicia, el Concepción Arenal, es mayor el número de pacientes que han sido atendidos que el que sufrió las consecuencias de la huelga. También los hay, como Elsa Fernández, que llevó a su hijo a vacunarse, «he ido a recogerlo al instituto y ha perdido clases, tendremos que volver otro día y las perderá de nuevo. Entiendo que hay motivos de sobra para una huelga, lo que no sé es si se hace por los motivos que yo considero que son importantes. Eso sí, es un derecho importante», admite con comprensión.

Más molesto está José Luis Pousa, un vecino de Santiago que por tercera vez se ha quedado sin consulta con su médico de familia. En este caso ha sido por la huelga, y en las dos anteriores porque su facultativo estaba de baja, «so é para darme os resultados dunhas probas porque tiven un infarto, ata podía ser por teléfono e fanme vir aquí tres veces», se lamenta. En el caso de Ignacio, vivió las dos caras de la moneda, su madrugón para una analítica fue en vano, pero la cita que tenía a las 12 para la vacuna se mantuvo.

Kirsty llevó a su hija para hacer una prueba de sangre y entregar otra. No hubo suerte, ya que no le hicieron la primera ni le recogieron la segunda. Aunque entiende que los profesionales tienen derecho a movilizarse, lamenta el estrés de su hija, «estaba muy nerviosa y ahora tenemos que cambiar las citas y el seguimiento, pero estamos muy agradecidas por el sistema de salud que hay aquí», admite.

Acuerdo con sindicatos

Cuatro de seis. La reducción del impacto de la huelga de atención primaria se debe en gran medida a que cuatro de los sindicatos que habían convocado el paro desconvocaron días u horas antes. CC.OO., UGT y CSIF lo hicieron el lunes a última hora y el sindicato médico Simega el martes bien avanzada la tarde.

Medidas

Desaparición del médico FEAP. Uno de los principales motivos de la huelga era la propuesta de la Xunta de reconvertir todas las plazas vacantes de medicina de familia en FEAP, una categoría de médico de familia pero con obligación de guardias. Se trata de una figura creada en el 2022 ante el grave déficit de facultativos y que tenía fecha de caducidad, el 2027. El intento de prorrogarlo por parte del Sergas causó un rechazo unánime. Primero la consellería matizó que no tendrían por qué reconvertirse todas las vacantes, y finalmente se ha llegado al acuerdo con cuatro sindicatos de eliminar esta categoría en 2029. La consellería se compromete a no convocar ninguna plaza más y a extinguirla de forma gradual hasta esa fecha. Para la CIG es insuficiente, ya que el compromiso era eliminarla en 2027.

Guardias de sábado

Voluntarias. Desde el 1 de enero las guardias de los sábados por la mañana debe asumirlas el personal de los puntos de atención continuada (PAC), con lo que se incrementa su jornada laboral. En el acuerdo se establece un plan de voluntariedad incentivada para este tramo horario, que comenzará el 31 de marzo del 2026. Hasta entonces las guardias serán asumidas por voluntarios, pero con las mismas condiciones que hasta ahora.

Transporte

Taxi en primaria. El Sergas se compromete a consolidar el servicio de transporte (taxi) en atención primaria. Se refiere a aquellas consultas de atención domiciliaria. También se compensará en días los festivos que coincidan en sábado, y se actualizará el complemento de manutención a quince euros.

PAC

Un máximo de 30 asistencias. Entre los acuerdos alcanzados hay varios que se refieren exclusivamente al personal de los PAC. Por ejemplo, limitar a un máximo de 30 las asistencias por equipo en estos puntos asistenciales, reconocer el viernes como un día pre festivo para el personal médico o equiparar el valor de la hora de enfermería con el del personal de otras unidades y servicios.