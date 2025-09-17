Los múltiples frentes de los sanitarios gallegos

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

Concentración de los médicos en febrero en contra del estatuto marco
Concentración de los médicos en febrero en contra del estatuto marco MIGUEL VILLAR

Octubre se prevé intenso por las protestas contra el estatuto marco del ministerio, la huelga de los médicos gallegos o el malestar por la ausencia del plan de recursos humanos del Sergas

18 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El nuevo estatuto marco del personal sanitario va camino de no convencer a nadie. La mayoría de los médicos estuvieron en contra desde que se conoció el primer borrador, y también los técnicos superiores de

