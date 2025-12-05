El Sergas refuerza los servicios mínimos de la huelga médica por la gripe y por su «duración extraordinaria»

La pasada semana hubo una huelga en primaria, y la próxima se extenderá a toda la atención sanitaria pero solo entre el personal facultativo CARMELA QUEIJEIRO

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, lleva días alertando de la paralización asistencial que puede provocar la huelga de facultativos de la próxima semana, convocada por dos sindicatos médicos, la CESM a nivel estatal contra el estatuto marco, y O´Mega, el mayoritario en Galicia, en apoyo a esta y contra la ausencia de mejoras por parte de la Xunta. El paro se llevará a cabo entre los días 9 y 12, de martes a viernes, lo que unido al lunes 8, festivo, y a los dos fines de semana próximos, suma un total de nueve jornadas sin actividad ordinaria.

La Consellería de Sanidade justifica así unos servicios mínimos que superan lo establecido en el paro de octubre, de un solo día, y que además no son iguales por áreas sanitarias. Circunstancias como el incremento de las infecciones respiratorias agudas y el hecho de que se extienda durante cuatro jornadas consecutivas, «xustifican a necesidade de fixar unhas presenzas mínimas superiores ás dunha folga dunha soa xornada». Además, la definición de los efectivos depende de la dispersión territorial, distribución por edades o carácter urbano o rural, por lo que, «non é posible aplicar un patrón único», de ahí que han sido las distintas gerencias, «as que propoñen as presenzas mínimas». El Sergas ve imposible que los servicios mínimos sean iguales a los de un festivo como pidieron los sindicatos, «porque non é comparable».

En el Chuac, por ejemplo, se establece una presencia de 80 médicos en el área quirúrgica y 79 en hospitalización en consultas durante la mañana, de los que 35 y 20, respectivamente, deberán garantizar la asistencia por la tarde y la noche. En primaria de esta área sanitaria deberán estar cien especialistas de familia durante las jornadas de mañana, así como 28 pediatras, un odontólogo y un farmacéutico.

O´Mega ha pedido al Sergas que corrija estos servicios mínimos que pueden superar en algún caso la actividad ordinaria. El sindicato reclama que las cifras sean como las de la huelga de octubre, pero la Xunta ha fijado unos refuerzos superiores en más del 20 % en algún área sanitaria. En concreto consideran injustificado servicios como las urgencias del Chuvi de Vigo, en donde se fijan 16 efectivos en el turno de noche frente a los nueve de octubre.