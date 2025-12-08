Los médicos arrancan este martes una huelga en toda España que acabará el viernes

Huelga de médicos de atención primaria. Imagen del ambulatorio Concepción Arenal de Santiago Paco Rodríguez

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional, que comienza este martes y se extenderá hasta el viernes. Los sanitarios que secunden el paro mostrarán su rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal sanitario —que recoge, entre otros asuntos, las condiciones de trabajo y los complementos salariales— propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, sindicatos y comités de huelga no se ha logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes sobre un documento que lleva vigente desde el año 2003.

En Galicia, convoca también O'Mega, mientras que CC.OO., UGT, CSIF y CC.OO., así como el sindicato médico Simega, han manifestado su apoyo al paro. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recogió el viernes pasado los servicios mínimos que, marcados por el incremento de la presión asistencial a causa de la gripe, establecen la cobertura del 100 % de la actividad en urgencias, guardias médicas, partos, unidades de cuidados intensivos, de reanimación, diálisis y tratamientos oncológicos.

El Sergas refuerza los servicios mínimos de la huelga médica por la gripe y por su «duración extraordinaria» Elisa Álvarez

En el área de hospitalización, se establecerá el número necesario para garantizar la atención urgente de los pacientes hospitalizados y altas clínicas. Además, se garantizará la presencia de un facultativo por unidad de hospitalización médica y quirúrgica con la siguiente proporción: en unidades con cuatro o menos profesionales, un facultativo; en unidades de cinco a ocho profesionales, dos efectivos; en unidades de nueve a 12 profesionales, tres efectivos; y en unidades de 13 o más profesionales, cuatro. Se garantiza también la atención pediátrica urgente con la presencia de un pediatra por centro o zona de referencia.

Las reivindicaciones

Entre sus reivindicaciones, según enumera Europa Press, los sindicatos insisten en un Estatuto Marco propio para los médicos, ya que consideran que el capítulo específico que ofrece Sanidad no es suficiente. Así, argumentan que esta petición se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración.

Tampoco están de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales. Así, indican que el Ministerio sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, «de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos», añaden.

En cuanto a la jornada de guardias, los sindicatos señalan que no se califica como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria. Además, indican que la movilidad forzosa se mantiene en el nuevo Estatuto Marco y rechazan el régimen de incompatibilidades «discriminatorio».