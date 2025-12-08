El Observatorio contra la Violencia de Género identificará las zonas en las que las pulseras antimaltrato no tienen cobertura

Manifestación por el 25N de Xinzo de Limia

Una de las incidencias más recurrentes en las pulseras antimaltrato es la falta de cobertura, que puede provocar fallos en la geolocalización de los agresores o de las mujeres protegidas. Así lo refieren tanto las comisiones provinciales de violencia de género como las juezas que atienden estos casos, por lo que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial va a ponerle remedio. Ya ha dado el primer paso y está elaborando un mapeo de las zonas rurales aisladas y de montaña para detectar dónde tienen problemas de conexión los dispositivos.

Lo anunció la presidenta del Observatorio, la magistrada Esther Rojo, que asumió el cargo en noviembre en sustitución de Esther Erice, después de que ambas pactaran rotar al año de la designación. Las dos acudieron la semana pasada al Centro Cometa, donde se gestionan las pulseras telemáticas para órdenes de alejamiento en casos de violencia machista en España. «Aprovechando la visita, pregunté personalmente por este tema y me dijeron que efectivamente estaban trabajando en este mapeo de las zonas con problemas de cobertura y que nos lo harían llegar», afirmó Rojo en una entrevista a Europa Press.

Una vez reciban el informe, lo compartirán con los juzgados y los tribunales que conocen de la materia de violencia de género para que cuando establezcan esta medida adicional de control del alejamiento, de la orden de protección o de la pena, «sepan que puede que en ese territorio, en determinada zona, haya problemas de cobertura».

La decisión de elaborar este mapeo surgió tras una reunión del Observatorio con el resto de las instituciones en la que abordaron el último fallo con las pulseras antimaltrato y el problema con la migración de datos de una empresa a otra. Desde el Centro Cometa avanzaron que los resultados estarán disponibles próximamente y que tendrán que actualizarse periódicamente a medida que se vayan reduciendo esas «zonas ciegas».

«No toda la protección pivota sobre la pulsera»

Más allá de atajar la problemática de la falta de cobertura, y los fallos en la geolocalización, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género insiste en que no toda la protección de las mujeres víctimas de violencia machista pivota en torno a las pulseras antimaltrato. «Es importante recalcar que cuando se acuerda una pena de prohibición de aproximación, una medida cautelar de prohibición de aproximación o una orden de protección, no toda la seguridad de la mujer se fía al dispositivo telemático. Es un error que conviene aclarar. No toda la protección gira y pivota sobre la pulsera telemática», señaló Rojo.

Además de las pulseras, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil) hacen control de ese alejamiento. Igualmente, la magistrada defendió la eficacia de los dispositivos, un instrumento fundamental disuasorio para el agresor, y dio la cifra de los que estaban activos: a principios de diciembre había 4.472. Explicó que se trata de una medida adicional a una medida cautelar, a una pena o a una regla de conducta impuesta como condición de la suspensión de la pena de prisión, por lo que depende de la valoración que hagan los jueces.

Sobre los fallos en las pulseras, Esther Rojo aclaró que la gestión de estos dispositivos no corresponde al Observatorio, sino a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Lo que sí es tarea del Observatorio es recibir las quejas, sugerencias, deficiencias o disfunciones que puedan haber apreciado los jueces que han acordado la imposición de esta medida de control mediante dispositivo telemático.

«También contamos con otro instrumento fundamental, que son las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género y constituyen un foro en el que están implicadas todas las instituciones. Muchas veces en el acta pueden reflejarse estas disfunciones, de haberlas», afirmó. En este momento, según confirmó, no les consta ninguna otra incidencia en los dispositivos.

La presidenta del Observatorio insiste en enviar un mensaje de tranquilidad a las víctimas: «Es importante recalcar que los dispositivos telemáticos salvan vidas, por lo tanto el mensaje debe ser de tranquilidad a las mujeres usuarias, por encima de todas las demás consideraciones». Y también anima a quienes estén viviendo cualquier situación de violencia machista a denunciar: «Comprendiendo su miedo, su preocupación y su sentimiento de vergüenza que alguna de ellas tiene, mi mensaje como presidenta del Observatorio es que acudan a una comisaría, a un cuartel de la Guardia Civil, a un juzgado de guardia y denuncien la situación».

«Pasos de gigante»

Sobre la situación en España contra la violencia de género, Esther Rojo afirmó que desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género del 2004 se han dado «pasos de gigante», aunque lamentó que en el 2025 ya son 42 las mujeres asesinadas. En Galicia, el Gobierno reconoce dos casos e investiga otro. «Los datos siguen siendo sobrecogedores, pero siendo esta realidad así, yo creo que el diagnóstico y el avance de la sociedad y de todas las instituciones es positivo», dijo.

Como medidas para seguir mejorando, propone profundizar en la prevención desde las escuelas e institutos y con campañas de sensibilización. También considera que los medios de comunicación tienen una labor «fundamental».

Recién llegada al cargo, la magistrada señala que una de sus prioridades será «seguir muy de cerca» la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer y las secciones especializadas de las audiencias provinciales, con las nuevas competencias que trae la nueva ley de Justicia: «Que los jueces y magistrados sientan que el Observatorio está al lado de ellos. Tendremos que estar vigilantes de ese incremento de carga para dar desde el Consejo General la mejor respuesta».

Rojo valoró como «absolutamente positivo» el trabajo de los juzgados especializados en violencia contra la mujer. Según dijo, ofrecen a las denunciantes «una respuesta ágil en la que se adoptan todas las medidas de protección que la situación exige».