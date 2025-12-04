Igualdad reforzará el sistema de las pulseras antimaltrato en Navidad para proteger a las víctimas de violencia machista

La jueza Carmen Martínez y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el miércoles en la presentación de la macroencuesta de violencia contra la mujer Marta Fernández | EUROPAPRESS

El Gobierno reforzará durante estas Navidades el sistema encargado del funcionamiento de las pulseras de control de maltratadores para proteger a las víctimas de violencia machista. El servicio Cometa mantendrá su horario habitual, con atención durante las 24 horas todos los días de la semana, y se agilizarán las sustituciones en este período. También se llevará a cabo un «especial seguimiento» de aquellos casos que puedan necesitar una mayor atención y ágil actuación.

El refuerzo se hará a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en una iniciativa que forma parte del plan especial de coordinación interinstitucional frente a la violencia de género durante las Navidades. El Ministerio de Igualdad ha justificado la medida en la obligación de garantizar la continuidad, accesibilidad y eficacia de los recursos y servicios de atención integral a las víctimas de violencia machista, «en especial en momentos del año, como el período de Navidad, en los que pueden concurrir circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de las mujeres y de los menores de edad expuestos».

El servicio 016 funcionará las 24 horas del día, garantizando que todas las llamadas y comunicaciones reciban atención inmediata. Durante las vacaciones de los trabajadores se cubrirán las ausencias, de manera que el servicio siempre cuente con el número adecuado de profesionales por turno. El refuerzo también afectará al servicio Atenpro, en casos previamente identificados que, por factores de vulnerabilidad o circunstancias de riesgo, puedan ser catalogados como de especial seguimiento esta Navidad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un «especial refuerzo» durante la Navidad. También a las policías autonómicas con competencias delegadas para la protección de las víctimas de violencia machista con casos integrados en el sistema VioGén; y a los recursos autonómicos y locales como servicios sociales, puntos de atención especializada, acogida, centros de crisis 24 horas, servicios sanitarios y oficinas municipales o servicios específicos de igualdad.

Polémica entre la Xunta y el Gobierno por el personal de la Policía Autonómica

Precisamente hoy, jueves, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advirtió de que la Policía Autonómica no podría garantizar la prestación de servicios que no son de competencia autonómica por la falta de efectivos en plantilla, por lo que sería el Ministerio del Interior el encargado. Uno de ellos era el de atención a las víctimas de violencia machista, servicio en el que la Xunta colabora desde el 2016.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reprobó las declaraciones de Calvo y cuestionó que la Xunta trate de presionar en una negociación competencial amenazando con desproteger a mujeres víctimas de violencia de género. «As palabras do conselleiro son dunha gravidade intolerable. Espero que sexan só unha pésima ocorrencia persoal e non unha orde do presidente da Xunta», dijo.

Blanco afirmó que una decisión así sería gravísima y un mensaje muy peligroso de la Xunta: «Significaría que o propio goberno galego está disposto a poñer en risco a protección das vítimas de violencia machista para presionar nunha negociación co Estado». Por lo que pidió una rectificación inmediata y disculpas de Diego Calvo. «Estamos ante unha falta de responsabilidade dunha magnitude inaceptable. As mulleres víctimas de violencia de xénero non son unha moeda de cambio nin un instrumento de chantaxe política», señaló, sino que su protección es prioritaria y debe ser garantizada.

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también acusó al PP de «traspasar todas as liñas vermellas» al calificar de «indecente e vergonzoso» el intentar, a su juicio, utilizar la protección de las víctimas de violencia machista como herramienta de presión política.

Dijo que resulta inasumible que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, «ameace con deixar sen respaldo as mujeres maltratadas» para forzar al Ministerio del Interior a aceptar sus condiciones y, así, evitar la renovación de un convenio caducado desde 2008. El acuerdo regula la colaboración con la Unidad de la Policía Adscrita a Galicia, encargada entre otras funciones de tareas vinculadas a la protección de damnificadas por esta lacra a través del sistema VioGén.