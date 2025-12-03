Casi tres millones de mujeres han sido maltratadas física o sexualmente por sus parejas o exparejas en España

Concentración en Vigo contra la violencia de género por el 25N. XOÁN CARLOS GIL

Los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer —la radiografía más representativa sobre esta realidad con casi 11.800 entrevistas, un 24 % más que en el último informe— presentados por el Ministerio de Igualdad revelan que el 30 % de las mujeres han experimentado al menos un tipo de violencia física, sexual, económica y psicológica por parte de su pareja o expareja. Fuera de este ámbito, han sufrido violencia sexual el 14,5 % de las mujeres mayores de 16 años. En total, más de tres millones de mujeres.

Dentro del cómputo de mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas, el 12,7 % admiten haber sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de su vida, lo que eleva la cifra a 2,7 millones. Mientras, el 11,7 % han padecido violencia económica y, el 20,9 %, psicológica.

La ministra Ana Redondo destacó el auge de la violencia machista digital. Se estima que, en algún momento de sus vidas, el 12,2 % de las mujeres han sido objeto de acoso digital, con o sin connotación sexual. De ellas, las más jóvenes son las que más lo han padecido. En concreto, el 34,5 % de las chicas con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años.

Además, en el ámbito de la pareja, siete de cada diez víctimas aseguran haber sufrido violencia en más de una ocasión. De ellas, el 39,2 % afirman que la violencia ha durado más de cinco años. Ante estos datos, Redondo expresó su compromiso para seguir reforzando los recursos y avanzar con «una legislación más ajustada a las necesidades de las mujeres».

La violencia económica también ha sido un tipo de maltrato computado, y la han sufrido el 11,7 % de las mujeres. Incluye conductas como usar las tarjetas de crédito de la mujer o pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento; impedirle el acceso a la cuenta bancaria; vetarles el trabajo o los estudios fuera del hogar; impedirle realizar compras necesarias; controlar de forma excesiva sus gastos o no pagar facturas o la hipoteca que están a nombre de ambos, sin informarlas de ello. Dentro de las múltiples ramas de este tipo de violencia, al 11 % de las mujeres no les han pagado la pensión de alimentos de los hijos en, al menos, una ocasión.

Otro dato sonsacado de esta encuesta es que, cuando se encargan los hombres de tomar las decisiones financieras, hay cinco veces más opciones de sufrir violencia que quienes hablan y deciden en común. En total, han sufrido violencia el 38,5 % de las mujeres en estas circunstancias. Por otro lado, una de cada cuatro mujeres admite haber sufrido violencia psicológica de control —el 20,9 % son víctimas de violencia psicológica emocional y el 25,1 % admiten haber sufrido violencia psicológica de control—.

Los datos de la encuesta también sacaron a la luz que la violencia psicológica o la económica están presentes en el 95,6 % de todas las relaciones en las que hay violencia física y/o sexual.

Denuncias y secuelas

El 16,8 % de las víctimas han denunciado la violencia sufrida en el ámbito de la pareja. En los casos en los que el agresor era la pareja actual, denuncian las propias víctimas en el 75,1% de los casos, frente al 24,9 % de otras personas o instituciones. Cuando las agresiones son cometidas por exparejas, el 89,9 % de las denuncias fueron impuestas por la propia mujer.

Sin embargo —y por suerte— las denuncias no terminan ahí y seis de cada diez víctimas acaban con la relación. Es decir, el 67,7 % de las mujeres que sufrieron violencia por parte de sus parejas decidieron romper la relación tras el maltrato. En las mayores de 75 años, esta cifra disminuye hasta el 26 %. En muchas ocasiones, esta problemática no queda entre dos y se estima que entre 1.197.360 y 1.824.875 menores de edad vivían en hogares en los que una mujer estaba siendo sometida a algún tipo de violencia por parte de sus exparejas.

Además de los daños de los actos, el 73,5 % de las mujeres que han vivido violencia física, sexual o emocional y el 82,6 % de las que han padecido violencia física y/o sexual han terminado padeciendo consecuencias psicológicas derivadas y el 48,4 % tuvieron lesiones físicas. En este caso, son las mayores de 60 años las que presentan más lesiones. Además, la probabilidad de haber tenido tentativas suicidas es casi 11 veces mayor entre las que han sufrido violencia física o sexual que entre las que no han tenido.

Dejando a un lado las relaciones de pareja, el 14,5 % de las mujeres han sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de su vida y el 7,4 % lo han padecido en su infancia. Además, el 3,1 % han sido víctimas de una violación que, en gran medida, fueron cometidas por hombres que conocían de forma previa. El 23,1 % fueron familiares; el 62,7 %, amigos o conocidos, y el 12 %, desconocidos. Por otra parte, el 36,2 % de las mujeres han sufrido acoso sexual en algún momento. El 16,2 % durante la infancia y en el 71,3 % de los casos, el agresor fue un hombre conocido.

Debido al catalizador de la tecnología, el 9,4 % de las mujeres (en total, 2.005.630) manifiestan haber recibido mensajes sexualmente explícitos e inapropiados de manera virtual. A un 2,9 % se les obligó en algún momento a ver material pornográfico y a un 2,1 % alguien les insistió o coaccionó para que enviaran fotos o vídeos eróticos.