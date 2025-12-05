Igualdad responde a Diego Calvo sobre la retirada de la Policía Autonómica de la violencia machista: «No vamos a consentir amenazas»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Unidad de Policía Adscrita ha protegido a 3.000 mujeres víctimas desde el 2016. BNG y PSdeG piden a Alfonso Rueda que desautorice al conselleiro05 dic 2025 . Actualizado a las 19:48 h.
Ministerio del Interior y Xunta siguen sin alcanzar un acuerdo para renovar el convenio y resolver el problema con la plantilla de la Policía Autonómica, que según alertó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se encuentra