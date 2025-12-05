Igualdad responde a Diego Calvo sobre la retirada de la Policía Autonómica de la violencia machista: «No vamos a consentir amenazas»

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Policías autonómicos que forman el equipo VioGén en Santiago, en una imagen de archvio
Policías autonómicos que forman el equipo VioGén en Santiago, en una imagen de archvio VÍTOR MEJUTO

La Unidad de Policía Adscrita ha protegido a 3.000 mujeres víctimas desde el 2016. BNG y PSdeG piden a Alfonso Rueda que desautorice al conselleiro

05 dic 2025 . Actualizado a las 19:48 h.

Ministerio del Interior y Xunta siguen sin alcanzar un acuerdo para renovar el convenio y resolver el problema con la plantilla de la Policía Autonómica, que según alertó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se encuentra

