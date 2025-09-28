Suspenso para todos los políticos ante la polarización y tras la ola de incendios

El Parlamento gallego, cuando se constituyó en marzo del 2024 tras las elecciones autonómicas XOAN A. SOLER

Suspenso general de los gallegos a los líderes políticos y componentes del Gobierno autonómico en el primer barómetro de Sondaxe realizado tras la ola de incendios de agosto y en un contexto de profunda polarización, especialmente en el ámbito nacional. Ninguno llega al aprobado. Tampoco alcanza ese umbral la gestión de la Xunta del PPdeG, que pasa de un 5 justo en febrero a un 4,9. Ni tampoco el trabajo de los dos partidos de la oposición, BNG y PSdeG. Los nacionalistas caen del 5 que tenían hace seis meses al 4,7, y los socialistas, de un 4,2 a un 4.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sigue siendo el político más conocido de Galicia, con un 93 % de notoriedad, pero los gallegos le otorgan por primera vez menos del 5 que tenía el pasado febrero, un 4,8.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, mejora ligeramente la nota que tenía hace medio año y pasa de un 4,8 a un 4,9, poniéndose por primera vez por delante de Rueda en esta legislatura autonómica. Pontón sigue por detrás en notoriedad, con un 87 %.

José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, mantiene la puntuación que tenía hace seis meses, un 4,1, con una notoriedad del 81,8 %.

Rueda sigue siendo el político mejor valorado por los electores de su partido en las últimas autonómicas y entre quienes declaran que votarán al PP en las próximas, con un 7,6 y un 7,8. Ana Pontón también llega al notable, con un 7,3 en ambos grupos; y Gómez Besteiro obtiene un 6,4 entre quienes votaron al PSdeG en el 2024 y un 6,9 entre los que apostarán por esa papeleta en la siguiente cita autonómica. Los dos grupos de electores socialistas también dan un aprobado alto a Pontón, un 5,5 y un 5,7.

Los doce conselleiros del Gobierno gallego tampoco llegan al aprobado, aunque en la anterior encuesta de febrero cinco superaban ese umbral. Es la primera vez que ningún miembro del Ejecutivo obtiene al menos un cinco en un barómetro de Sondaxe.

El conselleiro mejor valorado es Diego Calvo, que obtiene un 4,9, una décima más que el presidente Rueda. Pese a ello, Calvo también ha sufrido desgaste desde febrero, cuando lucía un 5,2.

Obtienen un 4,6 los titulares de Facenda, Educación y Economía, Miguel Corgos, Román Rodríguez y María Jesús Lorenzana. Hace seis meses, los dos primeros aprobaban, y Lorenzana rozaba ese objetivo con un 4,9.

Los gallegos también dan un 4,6 a Marta Villaverde Acuña, conselleira do Mar, en la primera encuesta que pregunta por ella. Villaverde pierde dos puntos con respecto a su predecesor, Alfonso Villares, que dimitió en junio tras una denuncia de agresión sexual presentada por la exmodelo Paloma Lago.

Muy cerca de ese grupo se sitúan los titulares de Emprego y Política Social, José González y Fabiola García, ambos con un 4,5. En la anterior encuesta, González llegaba al 5,1.

También entonces alcanzaba el aprobado el titular de Cultura, José López Campos, que ahora se queda en un 4,4. Los titulares de Sanidade, Vivenda, Medio Rural y Medio Ambiente reciben puntuaciones entre el 4,1 y el 4,2.

Los votantes del PPdeG en las autonómicas del 2024 otorgan un bien a todos los conselleiros, con puntuaciones que oscilan entre el 6,2 de María Martínez Allegue y María José Gómez, titulares de Vivenda y Medio Rural, y el 6,7 que dan a Diego Calvo.

La situación en España

Tampoco en el ámbito estatal aprueba ningún político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe de los gallegos encuestados por Sondaxe una calificación de 3,9, dos décimas por encima de la que había conseguido en febrero. La misma nota, 3,9, logra Alberto Núñez Feijoo, que baja seis décimas con respecto al barómetro de hace seis meses. Ambos son superados por el diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego, que sube tres décimas, pero que, sin embargo, con un 4,2, no llega al aprobado. Yolanda Díaz consigue un 3,7 —una décima más que en febrero— y Santiago Abascal un 2,5.