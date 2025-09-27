El PP retendría la mayoría absoluta año y medio después de ganar Rueda las autonómicas

El Partido Popular estaría en disposición de volver a ganar las elecciones gallegas por mayoría absoluta año y medio después de que Alfonso Rueda resultó elegido. El barómetro de Sondaxe, elaborado a partir de 1.223 entrevistas entre los días 17 y 25 de septiembre, llega tras la comparecencia de Rueda en el Parlamento autonómico sobre la gestión de su Gobierno en los incendios de agosto, los más devastadores registrados hasta la fecha y que afectaron, principalmente, a la provincia de Ourense. En las réplicas a su intervención, los portavoces de la oposición, la nacionalista Ana Pontón y el socialista José Ramón Gómez Besteiro, coincidieron en exigir su dimisión entre críticas por su «fracaso» en combatir los fuegos.

Los populares ceden dos puntos en estimación de voto y un diputado, y, con 39, mantienen un escaño de ventaja sobre los 38 que dan la mayoría absoluta. También pierde un representante el BNG, con 24 actas, si bien tendría más estimación de voto que en las elecciones autonómicas del año pasado. Al PSdeG le ocurre justo lo contrario: baja más de medio punto en estimación de voto, pero tendría dos escaños más, pasando de nueve a once. Esta paradoja responde a que los socialistas gallegos pierden apoyos en las provincias atlánticas, pero crecen en las otras dos: se hacen con un escaño del PP en Ourense, y con uno del BNG en Lugo. Democracia Ourensana conserva su escaño.

Fuera del arco parlamentario, Vox incrementa su base electoral en más de un punto, pero sigue lejos del 5 % que abre las puertas del Parlamento, de forma que miles de votos no cristalizarían en escaños. Sumar también sube ligeramente (cuatro décimas), pero igualmente lejos de la barrera del 5 %.

Fidelidad a PP y BNG

PP y BNG apenas pierden partidarios respecto a las elecciones gallegas del año pasado, presentando ambas formaciones una fidelidad de voto superior al 80 %. En el caso del PSdeG, solo el 66 % volverían a depositar la papeleta encabezada por Besteiro, con un 12,5 % de indecisos, el valor más alto. Las principales fugas son hacia el BNG (11,4 %) y el PP (5,7). Los nacionalistas pasan a ser primera alternativa entre los menores de 44 años; el PP es hegemónico en franjas de edad superiores.

A Coruña, la provincia más ajustada

El Partido Popular vuelve a encontrar en A Coruña el mayor granero de votos para consolidar su mayoría absoluta: 13 diputados de un total de 25. La circunscripción coruñesa no ofrece cambios en el reparto de asientos, pero es la provincia donde más ajustado está el último escaño. Según la encuesta, el BNG disputa arrebatar el último diputado al PP, que baja tres puntos en estimación de voto.

Pontevedra, reparto de fuerzas asentado

Tampoco hay cambios en la provincia de Pontevedra, pero el escenario es distinto al de A Coruña, ya que la correlación de fuerzas parece estancada. BNG y Vox (aunque este sin representación) son las únicas candidaturas que suben, pero los nacionalistas lo hacen en solo cuatro décimas, por lo que el reparto de diputados se mantiene idéntico pese a la bajada del PSdeG. Es donde mejor resiste el PP.

Lugo, el mejor resultado para Besteiro

Los socialistas gallegos crecen más de un punto y medio, hasta alcanzar el 19 % de los votos en la provincia donde Besteiro lideró su candidatura a la Xunta de la mano de la exalcaldesa lucense y hoy secretaria de organización, Lara Méndez. Empatan a tres escaños con el BNG, si bien los nacionalistas los aventajan en cuatro puntos. El PP baja casi tres puntos, pero obtiene más del 50 % de los apoyos, su mejor resultado.

Ourense: otro intercambio de escaños

En Ourense se produce la misma situación que en A Coruña y con los mismos protagonistas, aunque con los papeles cambiados. Aquí es el Partido Popular el que estaría próximo a recuperar el último escaño que se reparte en esta circunscripción, y que, según la encuesta de Sondaxe, iría a parar al BNG. El PSdeG sube casi un punto, suficiente para quitarle un diputado al PP, que logra el 47,3 % de los sufragios.