Renfe estudia una reclamación contra Galicia y Castilla y León por los cortes en la línea de alta velocidad a causa de los incendios

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este miércoles en el Congreso que Renfe está valorando presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, tras perder junto con el ADIF tres millones de euros por los cortes de circulación que tuvo que llevar a cabo durante nueve días por los incendios de agosto. En una segunda comparecencia a petición del PP para explicar las incidencias ferroviarias, el ministro salió al paso de las de las críticas de diputados populares por interrumpir el servicio entre Madrid y Galicia durante los días más críticos de los incendios, y no disponer un transporte alternativo entre Zamora y Ourense cuando empezaron a circular los trenes lanzadera entre Chamartín y la capital zamorana.

Fue entonces cuando el ministro acusó a la Xunta y al Gobierno de Castilla y León, ambas gobernadas por el PP, de no prevenir con antelación la evolución de los incendios. «Renfe está estudiando por primera vez una reclamación de responsabilidad patrimonial contra Castilla y León y Galicia. Porque no es de recibo que Renfe y el ADIF hayan tenido que perder tres millones de euros durante esos nueve días. Hay unas administraciones que tienen que dimensionar un servicio de prevención y de extinción de incendios y no lo han hecho y las consecuencias las paga Renfe, y encima tenemos que escucharles decir que qué malas son Renfe y el ADIF, que durante nueve días no han prestado servicio», alegó Puente en el pleno del Congreso.

Esa reclamación no sería por daños, pues la línea de alta velocidad no sufrió desperfectos durante la peor semana de los incendios, pero Renfe no pudo operar por la petición de los servicios de emergencia de cortar la energía eléctrica en las vías para que los medios aéreos pudiesen sofocar los incendios, lo que impedía la circulación de los trenes.

Sobre la inexistencia de un servicio alternativo de autobús, Puente explicó que el primer día se intentó, pero las carreteras también estaban afectadas. Además, ha dicho que es «imposible» transportar a todos los viajeros de esa línea (70.000 personas en una semana) en autobuses. «Dicen que teníamos que haber repuesto un sistema de transporte alternativo en el Madrid-Galicia, así, de la noche a la mañana. Cada tren tiene más de 500 pasajeros, lo que supone 10 autobuses. ¿Qué cree? ¿Que podemos dimensionar un servicio de autobuses para suplir los nueve días que tuvimos cortada esa línea? Es imposible. Sean ustedes sensatos», zanjó.